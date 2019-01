Près de 500.000 euros pour une brocanteuse de Villeneuve lez Avignon

La Grande-Motte, France

478.778 euros : de superbes étrennes pour cette femme de près de 70 ans brocanteuse sur les marchés des environs de Villeneuve lez Avignon. Elle a décroché le jackpot en jouant au Pasino de La Grande Motte mardi premier janvier. Maryse-Alice, c'est son prénom, s'ennuyait chez elle. Elle demande à son fils de l'emmener au casino, elle joue 50 euros et s'assure une retraite à l'abri du besoin.

Et pas question de gaspiller cet argent, Maryse-Alice a suffisamment de mal à en gagner pour savoir ce qu'il vaut. Aussi quelques voyages mais pas beaucoup plus. Et puis avant toute décision, elle veut prendre le temps de voir clair, de bien réaliser ce que représente une telle somme.

Près de 500.000 euros, le jackpot est d'importance. En fait, Maryse-Alice a joué sur une machine à sous particulière, participant à un réseau de machines à sous, 188 machines reliées entre elles à travers les 39 casinos français du groupe Partouche comme l'explique le directeur du Pasino, Stephan Vosgiens.