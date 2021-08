Près de 500 manifestants anti pass sanitaire mobilisés à Bastia, et 700 à Ajaccio

Des corses à nouveau mobilisés contre le pass sanitaire. Ce samedi 7 août, ils étaient 500 à défiler dans les rues de Bastia et près de 700 à Ajaccio pour dire non à cette mesure du gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. L'extension du pass sanitaire a été validée par le conseil constitutionnel et deviendra obligatoire dès lundi 9 août pour accéder aux restaurants, transports et de nombreux lieux publics.

"Ma liberté ne s'achète pas par l'intermédiaire d'un vaccin" - Bruno

"Liberté", "ensemble reprenons nos droits et nos libertés", "non au pass sanitaire" et "non aux discriminations". Voilà ce que l'on peut lire sur les pancartes des manifestants. Parmi eux, Bruno. Il assure être prêt à faire des sacrifices pour dire non au pass sanitaire, "je suis prêt à faire des croix sur beaucoup de choses. Ma liberté ne s'achète pas par l'intermédiaire d'un vaccin."

"Il faut refuser d'entrer dans tous les commerces qui demanderont le pass sanitaire"

Pour Sylvie, aide soignante originaire dans les Landes, en vacances à Bastia, dire non au pass sanitaire aura des conséquences sur son travail. "A la fin du mois de septembre je n'aurai certainement plus de salaire. C'est une honte et je me bats pour ça. En tant qu'aides soignants on était aux premières loges et maintenant on exige qu'on se fasse vacciner. Même en vacances je veux me battre", assure cette grand mère venue en famille comme beaucoup de manifestants.

Il faut même aller plus loin selon Thierry, manifestant de la première heure. "Il faut refuser d'entrer dans tous les commerces qui demanderont le pass sanitaire", juge-t-il. "Cela va donner lieu à des confrontations et il faut aller à la confrontation. Multiplier les refus, les incidents pour créer une situation qui fait que le pouvoir va devoir reculer."

700 manifestants à Ajaccio

Parallèlement une autre mobilisation avait lieu à Ajaccio. Elle a rassemblé près de 700 personnes.

Manifestation contre le pass sanitaire à Ajaccio © Radio France - Thibault Quilichini

Les manifestants sont bien décidés à poursuivre le mouvement et prévoient déjà de nouveaux rassemblements pour se faire entendre.