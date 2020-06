Près de 500 manifestants ce samedi dans les rues de Pau contre le racisme et les violences policières

"Ne nous regardez pas, rejoignez-nous !" Les manifestants contre le racisme et les violences policières ont donné de la voix, ce samedi, dans les rues du centre-ville de Pau. Ils étaient près de 500, dont beaucoup de jeunes, à s'élancer de la place de Verdun vers 14 h 30 ce samedi, scandant les slogans "Justice pour Adama" ou encore "Justice nulle part, police partout".

Devant le palais de justice puis la mairie, ils se sont recueillis quelques minutes, le poing levé, à la mémoire des victimes du racisme et des violences policières. Ils se sont ensuite dirigés vers le parc Beaumont, où une statue commémorant la fin de l'esclavage a été recouverte de peinture blanche ce jeudi. Un pot de peinture portant l'inscription "White lives matter" (les vies des blancs comptent) a été retrouvée à proximité de la statue.

Jean-Claude Pomarède, président du comité palois du MRAP (mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples) a été profondément choqué par ce qu'il qualifie "d'attentat" : "C'est tout un symbole. Bien sûr il ne s'agit que d'une statue et d'un pot de peinture. Mais c'est une révision de l'histoire. Ce slogan 'White lives matter' représente le racisme le plus avéré. On remplace 'noir' par 'blanc' alors que la vie des blancs n'est pas menacée. Je me demande ce que cela vient faire là et je trouve qu'il y a de quoi s'inquiéter de l'état d'une certaine partie de l'opinion publique en France".

Les manifestants se sont recueillis le poing levé à la mémoire des victimes du racisme et des violences policières devant la mairie de Pau. © Radio France - Manon Claverie

Marie-Pierre dit Labaquère, de la section paloise de la LDH (ligue des droits de l'Homme), partage cette inquiétude. Alors que 150 policiers palois se sont réunis ce vendredi midi devant le commissariat pour réclamer plus de soutien, elle a tenu à rappeler que "bien sûr, ils ont un métier et des conditions de travail très difficiles. Evidemment tous les policiers ne sont pas racistes et il ne fait aucun doute qu'il y a des policiers républicains. Mais toute la police doit être républicaine. Il faut arrêter de nier les faits de violences, de discrimination et de racisme qui existent. Nous devons les prendre à bras le corps et cela ira mieux pour tout le monde."