Près de 500 manifestants en Pays de Savoie contre les violences policières et le racisme

Près de 300 personnes ont manifesté ce samedi à Chambéry et 200 à Annecy contre les violences policières, le racisme systémique et pour les libertés publiques.

A l'appel de plusieurs syndicats (CGT, Solidaires, FSU, Union Etudiante...), collectifs (VISA 73/74, collectif anti-répression savoyard...), associations (ATTAC, La Libre Pensée...) et partis politiques (LFI, NPA...), près de 500 personnes se sont mobilisées ce samedi 23 septembre en Pays de Savoie pour dénoncer les violences policières et le racisme systémique. Ces marches font notamment suite à la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué par un tir de policier le 27 juin dernier à Nanterre (Hauts-de-Seine).

"Ce n'est pas une manifestation anti-police"

Dans le cortège chambérien, les manifestants se défendent de marcher contre la police : "nous ne sommes pas anti-flic mais nous sommes là pour dire que l'institution policière est gangrénée par le racisme" explique Bénédicte. "On n'est pas là contre tous les flics de France mais contre ceux qui ont des agissements comme celui qui a tiré sur Nahel" ajoute Thibault.

Le cortège chambérien est parti à 14 heures ce samedi 23 septembre du Palais de justice. © Radio France - Mélanie Tournadre

C'est également "une montée du racisme dans la société française" qu'est venue dénoncer Lina, étudiante à Chambéry en 2ème année de licence de droit. Cette jeune Française d'origine marocaine déplore des rassemblements d'ultradroite, nationalistes, à Annecy ou encore Chambéry ces derniers mois. "Il y a des manifestations d'ultra droite, ouvertement racistes, depuis plusieurs mois à Chambéry et Annecy ce qui n'existait qu'à Lyon avant" déplore Lina. "Ils n'ont plus honte de crier des insultes racistes dans la rue et il n'y a pas assez de sanctions contre ces gens".

"Mon frère, 14 ans, se fait contrôler deux fois par jour à Chambéry"

"Je déteste la police quand mes amis du quartier Mérande voient leurs petits frères traumatisés par des perquisitions, c'est ça le quotidien" ajoute Lina. "Encore aujourd'hui avec mes amis racisés, on prend le ticket de caisse papier au magasin alors que c'est pas obligatoire ni écolo, mais c'est juste pour être tranquilles si on se fait encore contrôler à la sortie".

"C'est inadmissible que des gens meurent ou soient éborgnés parce qu'ils viennent manifester"

Cette marche vise aussi à dénoncer la répression dans les manifestations qui d'après plusieurs participants "se durcit depuis plusieurs années". "Il faut faire cesser les violences policières contre les personnes des quartiers populaires et aussi contre les militants écologistes, syndicaux et toutes les personnes qui n'ont pas un avis conforme à celui du gouvernement" explique Brigitte. "On l'a vu pendant les gilets jaunes, dans les manifestations contre la réforme des retraites, à Sainte-Soline, le gouvernement s'en prend maintenant aux militants de tout poil et c'est pas possible en démocratie".

