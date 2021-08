Près de 500 personnes pour l'ouverture d'un magasin Nous anti-gaspi à Saint-Cyr-sur-Loire

Un magasin de lutte contre le gaspillage alimentaire est désormais ouvert à Saint-Cyr-sur-Loire. C’est le 18e magasin que l'enseigne Nous anti-gaspi ouvre en France.

Contrairement aux associations d'aide alimentaire qui se fournissent auprès de la grande distribution, "notre objectif c'est de travailler sur le gaspillage alimentaire avant la distribution donc les producteurs, les maraîchers et les industriels et transformateurs de l'industrie agro-alimentaire", explique Vincent Justin, co-fondateur de l'enseigne Nous anti-gaspi.

20 à 30 % moins cher

Forcément, les produits vendus en rayons ne seront pas toujours les mêmes. Par conséquence, "ça nécessite beaucoup plus de mains d'œuvres qu'un supermarché", précise le co-fondateur de Nous anti-gaspi. L'enseigne achète les produits 20 à 30 % moins chers auprès de leurs partenaires et les prix en caisses sont également plus bas.

"Nos magasins sont tout juste rentables, on est un magasin de l'économie sociale et solidaire, notre objectif premier, c'est d'avoir un impact positif sur les aspects environnementaux et sociétaux - Vincent Justin"

Au total, près de 500 clients se sont rendus au Nous anti-gaspi de Saint-Cyr-sur-Loire pour la journée d'ouverture. Parmi eux, Marie-Claire estime que le magasin est "moins cher mais ce n'est pas le seul critère, l'anti-gaspi, c'est un critère très important pour moi".

De son côté, Fiona, une autre cliente, constate "une vraie différence" avec les grandes surfaces sur les prix. Ce qui la surprend le plus, c'est "les fruits et légumes moins chers parce qu'ils sont moins jolis, c'est hallucinant".