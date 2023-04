Près de 500 personnes rassemblées devant la préfecture à Marseille contre la réforme des retraites

Malgré la pluie ce vendredi, ils étaient plusieurs centaines à se rassembler devant la préfecture des Bouches-du-Rhône à Marseille. A l'appel de l'intersyndicale, les opposants à la réforme des retraites se sont mobilisés pour protester contre la décision du Conseil Constitutionnel.

Les neuf Sages ont validé en très grande partie cette proposition de loi du gouvernement, notamment le fameux report de l'âge légal à 64 ans.

Un feu vert qui n'étonne pas les militants. "Mais forcément ça déçoit, on gardait un mince espoir, explique Franck Bergamini, secrétaire départemental de Force Ouvrière dans les Bouches-du-Rhône.

"Je crois que le mot qui caractérise le plus ce qui vient d'être fait, c'est l'inconscience. Le gouvernement a déjà jeté de l'huile sur le feu et là maintenant le Conseil constitutionnel balaie encore une fois la démocratie. Ils seront les seuls responsables de ce qu'il va se passer dans le pays dans les prochains jours." Franck Bergamini, secrétaire générale de l'union départementale des Bouches-du-Rhône de Force Ouvrière

les personnes mobilisées ont répondu à l'appel de l'intersyndicale. © Radio France - Juliette Pierron

Ce qui déçoit encore plus les militants, c'est le refus du RIP, le référendum d'initiative partagée déposée par l'opposition. Pour Louis, 21 ans, c'est une énième preuve selon lui du manque de respect du gouvernement pour son peuple : "L'assemblée ne vote plus, tout se fait par 49.3, on a l'impression qu'on se paie notre tête".

Une deuxième demande déposé ultérieurement doit faire l'objet d'une nouvelle décision le 3 mai prochain.

Après la validation de la loi portant l'âge de départ à la retraite à 64 ans, Jean-Luc Mélenchon a déclaré que "la lutte continue".