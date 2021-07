Près de 5000 personnes mobilisées contre le pass sanitaire à Chambéry, autour des 3500 à Annecy

Manifestation monstre à Chambéry et à Annecy. Plus de 5000 chambériens ont défilé ce samedi contre le pass sanitaire, alors que près de 3500 personnes se sont mobilisées pour la même cause dans la préfecture de Haute-Savoie. Le point général sur les manifestations dans la région.

Certains auraient pu craindre une baisse de la mobilisation contre le pass sanitaire après la manifestation de mercredi à Chambéry, il n'en est rien. C'est même le contraire. Près de 5000 personnes étaient dans les rues de la préfecture savoyarde ce samedi après-midi pour dénoncer l'instauration du pass sanitaire. C'est bien plus que lors de la deuxième mobilisation, la plus grosse jusqu'alors en Savoie. Elle avait alors réuni près de 2000 manifestants.

Le cortège a défilé plusieurs heures dans les rues de Chambéry. © Radio France - Marius Delaunay

Si le nombre de manifestants était aussi impressionnant, l'ambiance est cependant restée calme. Quelques fumigènes craqués, des pétards lancés, mais aucun débordement à signaler à la mi-journée. Les manifestants ne sont pas non plus retournés bloquer la voie rapide, la VRU. Pas de blocage non plus de la gare de Chambéry, malgré un passage éclair des manifestants dans les lieux.

Près de 3500 personnes à Annecy

L'ampleur de la colère contre le pass sanitaire ne s'est pas fait ressentir qu'en Savoie. Du côté d'Annecy, près de 3500 personnes ont aussi manifesté contre le pass sanitaire, là-encore un record depuis le début de la mobilisation mi-juillet.

Des fumigènes ont aussi été craqués, et des rouleaux de papier-toilette lancés sur les grilles de la préfecture de Haute-Savoie.

Près de 3500 personnes ont défilé contre le pass sanitaire dans les rues d'Annecy. © Radio France - Louise Buyens

Deux autres manifestations se sont aussi déroulées un peu plus tôt ce samedi dans la journée. Plus d'un millier de personnes se sont ainsi mobilisées à Thonon à la mi-journée, tandis qu'ils étaient entre 100 et 150 ce samedi matin à Albertville. Au total, à l'heure des comptes, ce sont presque 10 000 personnes qui ont défilé dans la journée contre le pass sanitaire en Savoie et en Haute-Savoie. Du jamais-vu depuis le début de la contestation.