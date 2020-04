Près de 60 paires de chaussettes solidaires des Boucles de la Mayenne 2020 vendues

Malgré l'annulation de l'édition 2020 des Boucles de la Mayenne, les organisateurs de la course cycliste viennent de lancer une vente de chaussettes solidaires, avec la marque Pente Douce. Certains bénéfices seront reversés aux services hospitaliers de la Mayenne.

Si l'édition 2020 des Boucles de la Mayenne ne peut avoir lieu comme prévu (du 28 mai au 31 mai) en raison de l'épidémie mondiale du coronavirus et du confinement, les organisateurs de la course cycliste (UCI Pro Series) restent actifs.

Depuis plusieurs jours, l'association propose en effet la vente de chaussettes de courses solidaires aux couleurs de l'édition 2020 qui n'aura jamais lieu. Les Boucles de la Mayenne reversent ensuite 5€ par paire achetée aux services hospitaliers de la Mayenne. Pour l'instant près de 60 ont été vendues.

Une opération menée avec Pente Douce, le fabricant des chaussettes de courses. La marque existe depuis le début 2019 autour de ses trois fondateurs mayennais. Pente Douce est labellisée Made in France et revendique déjà plus de 200 clients. Son principal objectif est de conquérir le marché du cyclisme professionnel.