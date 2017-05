Près de 600 détenus transférés dimanche dans les nouveaux bâtiments des Baumettes à Marseille

Une nouvelle ère pour les détenus des Baumettes à Marseille. Dimanche, près de 600 d'entre eux vont être transférés des anciens aux nouveaux bâtiments juste à côté. C'est l'aboutissement d'un chantier de rénovation de 3 ans, qui aura coûté 95 millions d'euros.

Tout est minutieusement préparé, répété et sécurisé. Dimanche, près de 600 détenus sont transférés des anciens aux nouveaux bâtiments des Baumettes, dans le 9e arrondissement de Marseille.

573 places tout compris (hommes + femmes)

Une prison plus digne, plus humaine. C'était l'objectif, en prenant en compte à la fois les conditions d'accueil des familles, les conditions de vie des détenus mais aussi celles des surveillants. Ces locaux modernes sont loin de l'insalubrité et la vétusté souvent dénoncées dans les bâtiments actuels. C'est la deuxième étape du plan de rénovation des Baumettes.

Un peu plus de 70 cellules par étage. Une une nef, un double étage de détention, aux Baumettes © Radio France -

"Même un chien ne mérite de vivre ici (dans les anciens locaux) ; ça manque d'hygiène, d'intimité. (..) les nouveaux locaux vont les apaiser, ça ne leur donnera pas pour autant envie d'y retourner une fois sortis" Une femme de détenue

Des bâtiments neufs destinés à l'hébergement à la fois des hommes et des femmes. Pour les hommes, il ne s'agit dans un premier temps que des "détenus prévenus"; pour les femmes en revanche, il y a désormais ici une partie maison d'arrêt et une autre "centre de détention"

Tout est minutieusement calculé pour apaiser l'ambiance générale. Jusqu'à la couleur des peintures sur les murs. Blanc et Bleu sur les murs. Jaune et gris sur le sol ; les couleurs jouent, influent sur l'humeur, selon les spécialistes.

Des cellules plus petites que dans les anciens bâtiments.

9 mètres carrés dans les anciens locaux ; cette fois les pièces sont un peu plus petites : 8,5 m carrés. A l'intérieur ? Un lit superposé pour 2 détenus. Un miroir, un lavabo, une plaque chauffante, une petite télé, des étagères et une nouveauté : des petits "coffres d'intimité" où chaque détenu peut conserver ses objets "précieux" (photos par exemple..).

"Il ne s'agit pas d'avoir un hébergement de luxe, mais un hébergement digne" La directrice des Baumettes Christelle Rotach

L'intérieur d'une cellule dans les nouveaux bâtiments des Baumettes à Marseille © Radio France -

Mais surtout, désormais, chaque cellule a sa propre douche. L'espace sanitaire, très réduit, inclut à la fois les WC et la douche. Un grand pas vers l'intimité. Et surtout la fin des douches collectives

"ça va réduire de 50% le travail de l'agent dans une coursive, et surtout il n'y aura plus d'agressions dans les douches collectives" Un surveillant

Sur l'ensemble de ce nouvel espace, il y a aussi en plus : 31 places en quartier d'isolement, 24 au quartier disciplinaire, 65 pour les arrivants ; et également un quartier mineurs de 10 places (pour les filles uniquement). Enfin, une nurserie de 6 places, pour accueillir des mamans avec des bébés jusqu'à 18 mois.

L'ensemble comprend aussi toute une série d'équipements : un gymnase, une salle de musculation, une salle de culte ou encore un espace informatique par exemple.

"L''état d'avancement d'une société.. vous savez on la juge à la façon dont elle traite ses exclus' Philippe Peyron, directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille

