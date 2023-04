Près de 650 motards manifestent contre le futur contrôle technique pour deux-roues à Nancy

Les motards sont en colère et le font savoir dans la rue. Ils se sont, une nouvelle fois, mobilisés dans l'agglomération de Nancy ce samedi 22 avril. Près de 650 deux-roues, venus de toute la région, ont manifesté au Parc Expo. Ils dénoncent la mise en place du futur contrôle technique pour les motos.

ⓘ Publicité

La mesure avait été annoncée par le gouvernement en août 2021, avant de faire marche arrière, un an plus tard, en l'annulant par un décret. Mais le Conseil d'État, saisi par des associations, a jugé cette décision illégale. Le contrôle technique devrait donc entrer en vigueur début juillet. "Cette mesure est totalement inutile", estime Serge Bounaix, coordinateur la Fédération Française des Motards en Colère 54-55.

"On a l'impression d'être des vaches à lait"

Un avis partagé par la plupart des conducteurs de deux-roues. Jean-Baptiste roule à bord de sa side-car avec sa compagne depuis 50 ans, il a l'habitude de bichonner sa bécane. "On contrôle les freins et les pneus en permanence, c'est une question de sécurité", assure-t-il. Sa femme, Sabah, renchérit : "sa moto, c'est vraiment son petit bébé, il ne la sort pas si elle n'est pas nickel".

"On sait prendre soin de nos motos, pas besoin d'un contrôle technique", estime France, une manifestante © Radio France - Justine Claux

C'est l'un des principaux arguments des motards, ils seraient bien plus précautionneux que les automobilistes. "On n'a pas d'airbag, ni de carrosserie pour nous protéger, on a bien conscience que notre véhicule doit être en parfait état", insiste Serge Bounaix. Autre raison du mécontentement : le coût du futur contrôle technique, aux alentours des 50 euros. "On a quand même l'impression d'être des vaches à lait", peste David.

Son collègue Frédéric acquiesce d'un signe de la tête, il colle un autocollant "non au contrôle technique" sur sa moto. Selon lui, l'état des routes est bien plus dangereux que l'état des deux-roues. "Il faut faire des efforts sur l'état catastrophique des chaussées en France, se plaint-il. C'est la cause de 30 % des accidents de moto". Les motards réclament l'abrogation pure et simple du futur contrôle technique. S'ils ne sont toujours pas entendus, ils prévoient d'organiser de nouvelles mobilisations.

Si leurs revendications ne sont pas entendues, les motards prévoient de se mobiliser à nouveau © Radio France - Justine Claux

loading