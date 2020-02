Près de 70 animaux maltraités secourus par une association de défense animale dans le Finistère

L'association de défense des droits des animaux, Stéphane Lamart, s'est rendue dans une propriété de Saint-Hernin dans le Finistère. Environ 70 animaux y ont été laissés à l'abandon depuis plusieurs années. Ils vont désormais être soignés et placés dans différentes familles d'accueil.

L'association de défense animale Stéphane Lamart a été alertée par une autre association sur le sort de 70 animaux dans une propriété de sept hectares à Saint-Hernin, près de Carhaix (Finistère). En cause : le décès de la propriétaire et l'hospitalisation récente de sa fille, qui avait pris le relais.

Mais ce n'est pas une vraie raison pour Stéphane Lamart, le président de l'association : "En soi, les animaux avaient de quoi vivre correctement en terme d'espace, mais ce que l'on reproche, ce sont les conditions déplorables dans lesquelles ils étaient." Ces chevaux, poneys, chèvres, vaches, chiens, chats, etc., ont été laissés à l'abandon bien avant cette hospitalisation selon lui : "Nous avons par exemple constaté que les sabots des chevaux n'avaient pas été coupés, ni même entretenus depuis plusieurs années. Certains animaux sont même malheureusement décédés."

Les sabots des chevaux n'ont pas été coupés, ni entretenus depuis plusieurs années.

Manque de nourriture

Stéphane Lamart note que la plupart des animaux de cette propriété n'a pas eu assez de nourriture. "Les vaches sont maigres, à tel point que l'on voit les os à travers la peau, les moutons et les chèvres également, qui n'ont pas eu assez de granulés", précise-t-il. Le président de l'association de défense animale va même plus loin : "Ces animaux avaient véritablement besoin de soin et rien n'a été fait pour les aider".

Les animaux sont conduits dans des familles d'accueil après avoir été soignés.

L'association a donc saisi le parquet de Brest pour pouvoir prendre en charge ces animaux. Ce jeudi, une vingtaine de bénévoles de l'association est venue les récupérer. D'abord pour les soigner, puis pour les confier à différentes familles d'accueil.