Près de 70 messes pour le dimanche de Pâques en Touraine

Comme en 2020, la fête de Pâques - la plus importante pour les chrétiens - sera particulière en raison de l'épidémie de Covid-19. Mais contrairement à l'an dernier - où les célébrations ne pouvaient se tenir -, cette Pâques sera "plus festive" estime l'archevêque de Tours, monseigneur Vincent Jordy.

Une veillée pascale à 6h30

En Indre-et-Loire, près de 70 messes vont avoir lieu ce dimanche sur l'ensemble du département et "près de 300 célébrations se dérouleront sur l'ensemble des trois jours saints" précise l'archevêque de Tours. La veillée pascale ne pourra avoir lieu en raison du couvre-feu, "mais nous la célébrerons très tôt le matin, à 6h30 à la cathédrale Saint-Gatien" ajoute Vincent Jordy.

Plus d'un an après le début de la crise sanitaire, l'archevêque constate les effets des confinements successifs sur le moral et l'assiduité des fidèles. "Il y a une part de gens irrités, fatigués, usés, on sent le phénomène de dépression notamment chez les étudiants qu'on essaye d'accompagner. Mais la plupart des personnes vivent aussi les choses avec une certaine abnégation, avec une certaine solidarité. Nous allons vivre Pâques comme ça. Depuis le début de la crise, il y a des gens qui se sont éloignés de l'Eglise, c'est vrai dans le monde rural en particulier. Parce que les églises sont plus petites, les gens sont bien souvent plus âgés, ont plus de difficultés pour se déplacer. En milieu urbain, on voit bien qu'il y a une génération qui vient moins, mais on a aussi des gens qui viennent qu'on ne voyait pas avant. Ça veut dire que la pandémie fait s'interroger. Il y a peut-être un retour à un certain essentiel, une remise en question des priorités de l'existence. On verra bien, après la pandémie, si cela perdure ou pas."