Près de 70 postes d'aide à domicile en CDI à pourvoir en Creuse

Avec l'été qui arrive, les sept associations d'aide à domicile de la Creuse recherchent des bras. Entre 60 et 70 postes en CDI sont à pourvoir, mais aussi une centaine de contrats pour les vacances.

Creuse, France

Les associations d'aide à domicile recrutent. Il y a 650 aides à domicile en Creuse répartis entre sept associations mais ce n'est pas assez pour le département le plus âgé de France. En Creuse, une personne sur trois a plus de 60 ans. 70 postes d'aide à domicile en CDI sont à pourvoir, et les associations recherchent aussi une centaine de personnes pour des contrats cet été. C'est le cas par exemple de l'association d'aide à domicile de La Souterraine.

Bien gérer les emplois du temps

L'association d'aide à domicile de La Souterraine s'occupe d'environ 450 personnes dans la commune et dans ses environs grâce à ses 55 salariés. Mais l'été, il faut s'organiser entre collègues pour prendre des vacances. "On essaye de voir avec nos responsables, qui nous proposent un calendrier pour faire nos choix, explique Béatrice Thévenot, auxiliaire de vie depuis 10 ans. Mais c'est vrai qu'il nous manque beaucoup de candidatures. La période des vacances, ce n'est pas facile."

L'association d'aide à domicile de la Souterraine recherche entre huit et dix personnes pour cet été. Plus de bras, c'est la possibilité d'avoir des journées moins chargées.

Quand on commence à 8h, mais qu'on finit vers 18h, 19h, selon l'amplitude du planning, nous avons des pauses certes, mais cela fait très long." Béatrice, auxiliaire de vie.

Pas de diplôme requis

Les journées sont parfois longues, mais Béatrice assure qu'elle aime son métier. Ce qui compte, c'est d'avoir le sens du relationnel. Tous les profils sont acceptés, "d'une personne qui n'a pas de diplôme, mais qui est capable d'être autonome, capable d'effectuer correctement l'entretien du logement par exemple, à des personnes un peu plus diplômées pour pouvoir faire l'aide à la personne, précise Laurence Panella, responsable de secteur au sein de l'association d'aide à domicile de La Souterraine.

Les missions qui attendent les futurs aides à domicile © Radio France - Sarah Vildeuil

Si tout se passe bien, les contrats saisonniers peuvent se transformer en CDI. Seul impératif: il faut avoir son permis de conduire. Si vous n'avez pas de voiture, des aides existent au niveau du Département.