Près de 700 manifestants contre le pass sanitaire et la hausse du prix du carburant à Pau

Les anti-pass continuent de manifester à Pau. Ils étaient près de 700 ce samedi 16 octobre à se rassembler. Le cortège est parti de la place de Verdun à 10h30 sous un grand soleil. Avant de se diriger vers le rond-point de la foire-exposition où ils se sont arrêtés une vingtaine de minutes.

Car les revendications semblent évoluer et ne sont plus concentrées uniquement sur la question du vaccin et du pass sanitaire. Les manifestants ont également protesté contre le coût de la vie et principalement du carburant. Le diesel affiche un prix record depuis la semaine dernière quand le sans-plomb coûte une vingtaine de centimes de plus qu'il y a deux ans, au début du mouvement des Gilets Jaune.

Certaines soignantes, actuellement suspendues, portaient des masques pour protester contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire © Radio France - Yannick Damont

Le cortège s'est ensuite rendu sur le rond-point de l'Université et l'ont occupé une quinzaine de minutes avant de se rediriger vers le centre-ville. Direction les Halles, la place Clémenceau puis la préfecture et enfin la mairie, avant de retourner place de Verdun.

Les soignants continuent de protester après leur suspension

Sur le trajet, la foule de manifestants s'est réduite au fur et à mesure mais plusieurs dizaines de soignants sont restés jusqu'au bout pour continuer à exprimer leur rejet du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. Pour la plupart, ils ne travaillent plus depuis un mois, ayant refusé de recevoir leur première injection. Depuis le 15 octobre, les soignants doivent désormais s'être fait injecter deux doses, sous peine d'être également suspendus.

Les derniers manifestants se sont séparés vers 14 heures.