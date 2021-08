Près de 700 manifestants dans la Manche contre le pass sanitaire

Pour le sixième samedi de mobilisation nationale contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, près de 700 personnes se sont rassemblées sur trois sites manchois : Cherbourg-en-Cotentin, Saint-Hilaire-du-Harcouët et Saint-Lô.

"Non au pass sanitaire", "Liberté, résistance", "La police avec nous". Et même une Marseillaise entonnée au pied de la statue de Napoléon. Ce samedi, les rues du centre-ville de Cherbourg ont encore résonné des slogans des manifestants anti-pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale. Pour ce sixième samedi de mobilisation nationale, près de 500 personnes ont participé au cortège qui a déambulé entre la place De-Gaulle, la sous-préfecture, le quai de Caligny ou encore le commissariat de Cherbourg. Parmi eux, David. "Vacciné ou pas, vous n'avez pas à le savoir, c'est une information personnelle", répond le jeune homme. Il estime que la devise de la République "Liberté, Egalité, Fraternité" est en danger : "Il n'y a plus rien de tout ça. Les gens sont divisés en deux camps : pour/contre le vaccin, pour/contre le pass, etc."

Le pass sanitaire comme "électrochoc"

Une nouvelle journée de mobilisation qui intervient alors que le taux d'incidence est repassé sous la barre des 100 cas pour 100.000 habitants dans la Manche (97). Chaque jour, plus de 3.100 doses sont injectées dans les neuf centres de vaccination du département. Un peu plus tôt, Arnaud, 31 ans, pousse justement la porte du centre de vaccination de la salle des fêtes. Le jeune homme travaille sur des centrales nucléaires et côtoie "beaucoup de monde". _"Le virus fait toujours peur_, et je n'ai pas envie de l'attraper et faire une forme grave", explique le Manchois. Autres arguments qui l'ont poussé à aller se faire vacciner : les tests PCR qui vont devenir payants, et surtout "le pass sanitaire, pour aller voir mes grands-parents en maison de retraite et bouger où je veux".

Anthony explique quant à lui "ne pas avoir eu tellement le choix, avec tout ce qui arrive comme nouvelles règlementations. Je travaille dans une entreprise où c'est très carré sur la sécurité. Donc, j'ai préféré anticiper pour être sûr de ne pas avoir de problème plus tard".

De toute façon on n'a pas trop le choix : si on veut faire quelque chose, aller au resto, à la piscine... faut le pass. On a l'impression de ne plus avoir le choix, que tout est calé. C'est nul - Angélique

Le temps de la réflexion

Annabelle, 28 ans, ressort à l'instant du centre. Elle a reçu sa deuxième dose de vaccin. "Comme si j'avais mangé un bonbon", sourit-elle. Enceinte, la Flamanvillaise s'est posé beaucoup de questions. "Au départ, je voulais le vaccin. Puis après, j'ai hésité car je ne savais pas les risques pour le bébé. Et puis, l'annonce du pass sanitaire a été le déclencheur", note la jeune femme qui regrette le climat actuel : "Je comprends que certains ne veulent pas se faire vacciner. Mais s'il n'y avait pas ceux qui sont vaccinés, on serait tous confinés. Encore une fois, je comprends, mais certains ne devraient pas pousser les autres à ne pas se faire vacciner".

Le rassemblement de Saint-Hilaire-du-Harcouët ce samedi a réuni une petite centaine de personnes, et 70 manifestants se sont réunis à Saint-Lô.