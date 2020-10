700 personnes attendues ce samedi à Nevoy pour l'Assemblée Générale de Vie et Lumière

C'est une très grande réunion qui va se tenir samedi 10 octobre à Nevoy, près de Gien. L'Association évangélique, Vie et Lumière, organise son assemblée générale. Sur place, dans le village, on ne comprend pas l'organisation d'un tel évènement en pleine crise sanitaire.

Le chapiteau est déjà monté et les premières caravanes arrivées. Ce samedi, l'Association évangélique Vie et Lumière organise à Nevoy, sur son terrain, son assemblée générale annuelle. 700 personnes sont attendues. " Je ne suis choqué qu'un tel rassemblement ait lieu avec la crise sanitaire actuelle et je ne suis pas le seul" explique le maire de Nevoy, Jean-François Darmois.

Le feu vert des autorités préfectorales

Lorsqu'il a appris l'organisation de l’événement, l'élu a immédiatement appelé la sous-préfecture de Montargis. Mais la réponse a été claire : "On m'a dit que le droit actuel permettait d'organiser une assemblée générale. C'est le cas ici donc je suis complément impuissant face à l'arrivée sur la commune de 700 personnes."

Pas le même cas de figure qu'en août dernier

En août dernier, on se souvient qu'un rassemblement de pasteurs de Vie et Lumière avait été annulé à Nevoy en raison de la crise sanitaire. On attendait alors 2.000 personnes. Cette fois, c'est différent : il ne s'agit pas d'un événement festif, mais bien d'une assemblée générale. Les autorités préfectorales ont donc donné leur feu vert.

Le risque d'un éventuel cluster

De son côté, l'Association Vie et Lumière s'est engagé à faire respecter les règles sanitaires sous le chapiteau géant. Une place sur 2 sera condamnée et il n'y aura pas de pot de l'amitié avant ou après les débats. Malgré cela, le maire de Nevoy s'interroge : " C'est un brassage important qui va avoir lieu et les gens du voyage, par définition, viennent d'un peu partout. Et même s'ils ne restent qu'une journée pour l'AG, cette population itinérante risque de favoriser un cluster ou un déplacement de la maladie." Le maire, qui a déjà été sollicité par quelques uns de ses administrés, espère que tout se passera bien, "je fais confiance, j'espère que ma confiance ne sera pas mal placée !!"