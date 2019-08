Près de 700 personnes pour voir du catch ce mercredi en Sarthe à Nogent-sur-Loir

Depuis plus de 50 ans à Nogent-sur-Loir, il y a toujours une fête pour le 15 août : brocante, spectacle, feu d'artifice. Et cette année, il y aura même du catch. Des combats avaient eu lieu dans les années 70 sur le Loir. Ce mercredi soir, ce sera sous chapiteau. 700 personnes sont attendues.

Nogent-sur-Loir, France

Ça peut paraître incroyable mais dans les années 70, pendant deux ans au moment des fêtes du 15 août il y a eu des combats de catch à Nogent-sur-Loir sur les bords de la rivière. Aujourd'hui, les responsables du comité des fêtes remettent ça mais sous un chapiteau. 700 personnes sont attendues ce mercredi soir.

L'affiche du gala de catch à Nogent-sur-Loir; des professionnels basés dans l'Eure selon le président du comité des fêtes © Radio France - Christelle Caillot

"Les catcheurs tombaient dans la rivière"

"Dans les années 70, il y a eu pendant deux ans des combats de catch sur l'eau" souligne Guy Robinot, le président du comité des fêtes de Nogent-sur-Loir. "Le ring était installé sur la rivière Le Loir et les spectateurs étaient sur les rives et aussi sur un pont. C'était impressionnant surtout pour les catcheurs, car quand ils tombaient, il tombaient dans l'eau. Ça donnait un petit peu plus de spectacle. À l'époque, c'était une grosse attraction ces combats, car ça n'existait pas beaucoup en France. De plus, il n'y avait pas non plus les combats à la télévision. Les gens sortaient beaucoup plus sur les fêtes communales."

" Je m'en souviens très bien" poursuit Marie-Noëlle Olivier, qui avait 15 ans à l'époque. "Il y avait énormément de monde, et _les gens venaient parfois de très loin pour voir le catch_. Et ce qui plaisait aux gens c'était de voir les catcheurs tomber dans l'eau. C'était des gars costauds et il y avait de belles prises. Je ne sais pas si c'est truqué, mais c'est un sport où il faut être très agile et surtout essayer de ne pas se faire mal."

700 personnes attendues à Nogent-sur-Loir

Pour ce mercredi soir, Guy Robinot, le président du comité des fêtes de Nogent-sur-Loir promet du beau spectacle. Sur l'affiche, il sont appelés les "maîtres du ring" : "ce sont des catcheurs professionnels. Il y aura des combats hommes et des combats dames et à la fin on devrait avoir un mix des deux. L'entrée va de 15 à 20 euros. Le parking est gratuit et il y a également un espace restauration."

Le lendemain, ce jeudi 15 août, la fête se poursuivra avec la traditionnelle brocante et un concert de Johnny Hapache, le sosie de Johnny Hallyday à 14h30. Et puis en soirée, il y aura un bal et un feu d'artifice.

Une trentaine de bénévoles du comité des fêtes se mobilisent chaque année à Nogent-sur-Loir pour assurer ces fêtes du 15 août.