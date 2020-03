Près de 80 marchés autorisés à rouvrir en Berry

La consigne est claire et s'affiche noir sur blanc dans chacun des décrets préfectoraux autorisant la réouverture de marchés : les communes qui les mettent en place devront strictement respecter bons nombres de règles d'hygiène et de mesures barrières.

Ainsi, les accès seront filtrés pour ne pas dépasser 100 clients à la fois, il y aura une file d'attente dans laquelle les clients se tiendront à un mètre de distance au moins, et obligation pour chacun de se frictionner les mains au gel hydroalcoolique en entrant et en sortant. Le nombre de vendeurs est limité : seuls les stands alimentaires pourront siéger, les commerçants devront se laver régulièrement les mains et éviter au maximum de toucher les aliments. Eux seuls servent les clients qui n'ont plus le droit de toucher la marchandise. Il ne peut y avoir plus de 20 étales. Autant de règles qui devront strictement s'appliquer, sous le contrôle du placier et de policiers municipaux. Enfin, les clients devront tous être munis de leur autorisation dérogatoire de sortie.

Les préfectures de l'Indre et du Cher expliquent délivrer les autorisations au cas par cas : dans les communes rurales par exemple, elles considèrent que le marché est le seul point d'approvisionnement alimentaire et qu'il évite ainsi aux habitants de prendre la voiture pour aller au supermarché où la concentration de population est plus importante.

22 marchés dans l'Indre

Dans l'Indre, ce 31 mars au soir, la préfecture a autorisé le maintien de 22 marchés. A l'heure où nous écrivons ces lignes, elle n'avait pas reçu de demande de la part de Châteauroux.

Aigurande

Argenton-sur-Creuse

Azay-le-Ferron

Buzançais

Chabris

Chaillac

Châtillon-sur-Indre

Issoudun

Le Blanc

Levroux

Luant

Luçay-le-Mâle

Mézières-en-Brenne

Palluau-sur-Indre

Reuilly

Saint-Août

Saint-Benoit-du-Sault

Sainte-Sévère

Villedieu-sur-Indre

54 marchés autorisés dans le Cher

Selon décret préfectoral du 25 mars