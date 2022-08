Près de 800 bikers rassemblés au Motocoeur dans l'Indre

Ils roulent pour la bonne cause ! Les motards du Berry se sont donnés rendez-vous dans l'Indre ce week-end. Ils participaient à la 22e édition du Motocoeur au château d'Ars à Lourouer-Saint-Laurent, à côté de la Châtre. Le rassemblement caritatif permet de collecter des fonds pour les personnes handicapées. Au programme : des animations, spectacles et concerts, ainsi qu'une parade de motos ce dimanche 14 août.

Mettre un "coup de projecteur" sur le handicap

Blouse en cuir sur le dos et casque sur la tête, Jean-Yves sillonne le Berry à bord de sa Honda 600 depuis les années 70. Cet habitant d'Argenton-sur-Creuse revient tout juste de la parade de motos, une balade de 60 kilomètres autour de Lourouer-Saint-Laurent. "C'était super sympa, les gens nous attendaient sur la route pour nous dire bonjour. Un gamin avait même fait un dessin avec un cœur et une moto", s'enthousiasme le biker.

Cette année, plus de 780 motards étaient au rendez-vous. Parmi eux, Michel est venu rouler pour la bonne cause. "Ça permet de mettre un coup de projecteur sur le handicap et de présenter le monde des motards sous un autre jour. C'est agréable de voir des personnes, habituellement agacées par le bruit de nos engins, heureuses de nous rencontrer", confie ce Cognicien.

"On a tous perdu des amis"

Le Motocoeur ne se résume pas qu'à sa parade de motos. Des spectacles et des concerts de rock sont donnés tout au long du week-end. La buvette attire également de nombreux motards, comme Raphaël. Celui qu'on surnomme "Le Mandragore" a troqué sa Harley Davidson contre une bière.

Derrière ses airs de gros costaud se cache un grand coeur. "Le deux-roues, c'est super chouette mais aussi super dangereux, on a tous perdu des amis, un frère ou une soeur. D'autres ont survécu mais sont devenus handicapés, raconte-t-il les larmes aux yeux. Alors dès qu'on peut faire quelque chose pour les aider, on essaie d'être présent".

Près de 170.000 euros récoltés depuis 1999

Avec cet évènement, Motocoeur 36 récolte des fonds pour les personnes handicapées. Grâce à des dons, une tombola et la vente de t-shirt, l'association achète ensuite du matériel spécialisé. "On achète du matériel informatique, des fauteuils adaptés, des lits aussi et des équipements pour la salle de bain, c'est divers et varié", explique Jean-Louis Lejot, son président.

Depuis son lancement en 1999, Motocoeur a permis de récolter plus de 169.500 euros pour les personnes handicapées.