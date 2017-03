Près de 800 réclamations auprès du défenseur des droits dans l'Hérault en 2016

Un peu plus de 1250 personnes ont fait appel l'an dernier aux services des 7 délégués du défenseur des droits dans l'Hérault. Ils ont traité pas moins de 791 réclamations, en grande majorité des litiges avec l'administration.

Les chiffres augmentent avec les années, 10% de dossiers en plus en un an, mais on pense encore trop rarement à ce recours: le défenseur des droits et ses délégués répartis sur le territoire. Ils sont 7 dans l'Hérault, chargés d'informer, de conseiller et d'assister le citoyen dans la défense de ses droits.

1254 personnes se sont tournées vers l'un d'eux en 2016. 750 réclamations. Pour le reste, ce sont des demandes d'information. Soit qu'on ne le connaît pas ou que l'on n'ose pas, il semble que trop peu de Français s'adressent à cette instance. "Je ne pense pas que l'on nous sollicite suffisamment au regard des problèmes que nous voyons" confirme Yolande Eskénazi, conseillère auprès du défenseur des droits pour le Languedoc Roussillon et PACA.

Du droit de l'enfance au retard de paiement des retraites

4 domaines d'intervention. La défense des droits de l'enfant, la discrimination ou encore le respect de la déontologie de la sécurité, en cas d'abus des professionnels de la sécurité, qu'ils soient policiers , gendarmes, vigiles ou encore contrôleurs de train. C'est 1% seulement des dossiers traités l'an dernier. L'immense majorité des cas concerne en fait des litiges avec l'administration et les organismes publics: CAF, retraite, hôpital... Soit 95% des 750 dossiers traités l'an dernier. C'est notamment lié à la sociologie du département explique Myriam Dumas-Galant, déléguée du défenseur des droits dans l'Hérault.

Dans 67% des cas de litiges, les délégués trouvent une solution. Soit que la faute de l'administration est réparée, soit que l'on rectifie l'erreur à l'origine du désaccord.

"Beaucoup de gens pensent que ça ne sert à rien"

Beaucoup moins fréquents, les recours pour discrimination. 2% seulement des dossiers. Dans l'Hérault ce sont 66 personnes qui ont saisi l'an dernier un délégué comme Houcine Arab, spécialisé sur ce thème. 66, c'est dit-il plus que les précédentes années, ce qu'il explique par le contexte post attentat et de menace islamiste. "Il y a malheureusement des paroles libérées, débridées, des gens qui assument des propos parfois racistes, parfois discriminants. Malheureusement on a un taux de non recours qui est énorme."

"Vous avez huit jours pour avorter ou vous êtes licenciée"

Le premier lieu de discrimination, c'est l'emploi, public comme privé, à l'embauche ou dans le déroulement d'une carrière. Le critère numéro un c'est l'origine, devant le handicap et la religion. Le critère, ça peut être aussi une grossesse, comme ce dossier où est intervenu Houcine Arab. Une jeune caissière à qui, alors qu'elle est enceinte, la direction donne 8 jours pour avorter sinon c'est la porte. Elle a heureusement enregistré cette conversation et a pu ainsi disposer d'une preuve. Car la difficulté de ces cas repose souvent dans l'absence de preuve ou de témoignage.

Il y a aussi l'affaire de ce couple à qui un propriétaire refuse de vendre un terrain "parce qu'ils sont maghrébins". En l'occurrence français, d'origine marocaine. Ou ce jeune homme en fauteuil roulant à qui on refuse l'entrée d'une boîte de nuit, "pour sa sécurité". La boîte de nuit a fini par présenter ses excuses. Plus anecdotique, cette association qui a obtenu, via le défenseur des droits, le retrait d'un panneau indiquant une place de parking réservée aux mamans avec poussette, jugé discriminatoire pour les pères avec poussette. Il a fallu imprimer un panneau "famille avec poussette" pour mettre tout le monde d'accord.

Des permanences un jour par semaine

Les 7 délégués du département - 8 à partir du 1er avril - tiennent des permanences chaque semaine dans les maisons de justice et du droit à Lunel, Lodève, Agde, la Maison René Cassin à Béziers, la préfecture aussi à Montpellier.

Le défenseur des droits est Jacques Toubon. Cette instance, née en 2011, a fusionné quatre entités à l'époque: le médiateur de la République, la défenseure des enfants, la HALDE (haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) et la commission nationale de déontologie de la sécurité.