Près de 850.000 euros pour le Téléthon dans le Gard

Le Téléthon 2021 a recueilli au total 6.862.130 euros en Occitanie, les 3 et 4 décembre derniers. Au total, en France, "portée par l’envie d’être ensemble et grâce à la générosité de tous, la collecte finale du Téléthon 2021 atteint 85.933.166 euros. Dans le Gard, les dons se portent à 848.627 euros, et en Lozère à 115.911 euros.

"Dans le contexte particulièrement incertain que nous vivons, il est réconfortant de constater, une fois de plus, que la solidarité et la générosité sont des valeurs sûres et largement partagées, réagit Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon. Ce Téléthon 2021 a permis de retrouver la convivialité des animations et le plaisir d’être ensemble. C’est cette force du collectif qui permet aux malades et aux chercheurs de soulever des montagnes et de remporter des premières victoires contre la maladie !"