Près de Auxerre, des contrôles de vitesse le week-end de l'Ascension

Des contrôles de vitesse ont été mis en place ce samedi 15 et dimanche 16 mai dans les alentours d'Auxerre. En ce week-end de pont, les routes sont plus fréquentées, et les risques d'accidents d'autant plus grands.

Ce samedi 15 et dimanche 16 mai, des contrôles de vitesse ont été mis en place, pour dissuader les usagers tentés par les excès de vitesse. Un dispositif qui vise plus à faire de la prévention que de "la sanction pure et dure", selon le capitaine Christophe Colas, présent sur place, alors que lui et ses collègues se trouvent sur le bord de la Route Nationale 6 aux alentours d'Auxerre.

Des automobilistes globalement compréhensifs

Max, 75 ans est arrêté alors qu'il roule à 109 km/h, alors que la limite est fixée à 90. "Pour ce type d'infraction, c'est 45 euros d'amende, et un retrait d'un point sur le permis" explique le brigadier Frédéric Pinchot.

De son côté, le conducteur, préfère prendre la sanction avec philosophie. "Ils ont raison de nous surveiller, je roulais trop vite, c'est normal !" rit-il. "Puis bon, 45 euros et un point, c'est peu j'en ai vu d'autres !" termine-t-il avant de reprendre la route.

Mais d'autres automobilistes sont un peu plus ennuyés, c'est le cas de Michel, qui rentre chez lui après le travail. Il roulait à 115 km/h au lieu des 90 réglementaires. "Bon, je roulais trop vite, ils ont raison de verbaliser mais quand même... J'aurais dû certes moins abuser" conclut-il.

Le brigadier Pinchot, en pleine verbalisation. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Des risques d'accident multipliés avec la pluie

Il risque de fortement pleuvoir lors de ce week-end de l'Ascension, dans le département, et les accidents sont démultipliés. Et cela, le capitaine Colas tient à le préciser. "Sur une route mouillée, la distance de freinage peut être multipliée par deux, et il faut absolument garder des distance de sécurité raisonnables" rappelle-t-il.

A l'issue de l'opération, 11 personnes ont été verbalisées.