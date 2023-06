Près de Bayeux, un village fantôme en guise de quartier pour une dizaine d'habitants

Impossible de rester, mais difficile de partir. Pour la dizaine d'habitants encore présents dans le village Saint Exupère, à Saint-Vigor-le-Grand, près de Bayeux, les conditions de vie se dégradent alors que leur quartier se vide avant sa destruction.

Une décision prise en janvier 2021 par le bailleur. "Il faut savoir que les maisons sont en bois. Le vent s'engouffrait dans les murs. Cela devenait dangereux parce que parfois les parois bougeaient, explique Benoit Ferru, le maire de Saint-Vigor-le-Grand. Les maisons étaient aussi trop énergivores."

Des passoires thermiques impossibles à rénover

"Les chauffages ne sont plus aux normes. Les prises ne tiennent pas", s'inquiète Josiane devant sa maison. La couleur du crépi de son petit pavillon est passée. Dans ce quartier où se mélangent le goudron fissuré et les rideaux colorés, l'ambiance de village familial perdure malgré des conditions de vie difficiles.

Devant les logements abandonnés, le goudron est arraché et la végétation repousse partout, laissant planer une ambiance postapocalyptique. © Radio France - Léni Flouvat

Les habitants attendent que le bailleur leur trouve un nouveau logement. "J'ai un fils handicapé alors mon futur logement doit être adapté pour lui", ajoute Josiane.

Guy, ancien marin-pêcheur, attend lui aussi une maison. "Je veux un garage pour pouvoir mettre tout mon matériel, affirme-t-il. Mais le jardin je m'en fiche, je peux m'en passer." Difficile de répondre aux critères des locataires pour Inolya qui préfère prendre son temps pour vider le quartier. "On s'était donné deux ans pour trouver une solution pour tout le monde".

"J'en ai trouvé un qui volait du grillage"

L'aspect fantomatique du quartier commence à faire venir les curieux. "Depuis qu'on en a parlé à la télé, les gens viennent. Ils font comme chez eux. J'en ai trouvé un qui volait du grillage pour mettre dans son jardin", s'agace Jean-Pierre, habitant du village Saint-Exupère,

Certains câbles des compteurs électriques ont été arrachés. Des vitres de maisons ont été brisées pour rentrer à l'intérieur. Un agent de la municipalité, un "ancien gendarme", précise Jean-Pierre, circule dans le quartier trois fois par semaine en plus des gendarmes.

Certaines vitres de maisons du quartier Saint-Exupère ont été brisées et des compteurs électriques ont été forcés pour récupérer les câbles. © Radio France - Léni Flouvat

De son côté, le bailleur social dit faire au plus vite pour reloger tout le monde et veut éviter de laisser ces habitants dans un quartier devenu inhospitalier. Les nouveaux logements, "des maisons individuelles et des bâtiments à deux étages", indique Inolya, devraient sortir de terre d'ici 2027.

