Près de Beaune, une fête foraine célèbre l'époque des "Jours Heureux"

Etes-vous prêts à enfiler votre jean pattes d'eph', votre chemise col pelle à tarte ou bien un serre-tête avec votre robe à carreaux Vichy ?

C'est tout le programme de la fête foraine des "Jours Heureux" , qui s'ouvre ce vendredi, près de Beaune. Des passionnés veulent nous faire revivre les décennies glorieuses des années 50 à 80. Ils ont imaginé un parc d'attraction sur un hectare sur l'ancien site de "l'archéodrome", proche de l'autoroute A6 à Beaune.

La grande Roue de Grease

"Il y aura des jeux pour les petits comme pour les grands" s'enthousiasme David Butet , un des cofondateurs de ce projet. "On va trouver la grande roue de Grease par exemple, des manèges avec des chaises volantes comme dans les années 50, des jeux en bois, un espace de danse, des projections de cinéma, des expos de vinyles, de véhicules anciens, mais aussi les premiers flippers et jeux vidéos des années 80. Sans compter nos foodtrucks qui proposent des plats d'époque."

"On doit prouver à nos actionnaires, investisseurs et banquiers que notre projet est viable, même par les temps que l'on connaît" complète David Butet.

Un avant-goût d'un futur parc d'attractions

Cette fête foraine sera ouverte jusqu'au 4 octobre. Ce sera un test grandeur nature pour le véritable projet porté par David Butet et ses associés. Leur rêve est d'ouvrir un parc d'attraction baptisé VintageLand. Il s’étendra sur les 45 hectares de l'ex-archéodrome. "C'est un projet à 5 millions d'euros qui sera unique en Europe, assure David Butet, on devait se lancer ce printemps, mais tout a été stoppé à cause du Covid, alors en guise de compensation on ouvre cette fête foraine des "Jours Heureux".

Pour cette première version, une centaine d'actionnaires ont déjà investi près de 400 mille euros. Pour réussir, ils doivent vendre un maximum de billets à 12 euros et de "Pass familles" à 30 euros.

"J'en appelle à tout le monde pour venir, nos billets sont en vent en ligne et valables n'importe quel jour jusqu'au 4 octobre" plaide David Butet. "Notre projet est cohérent avec cette route des vacances qu’était la Nationale 6 , et aujourd'hui l'Autouroute A6. On pourrait créer de nombreux emplois. On y croit, et on compte bien ouvrir VintageLand dans sa version intégrale en 2021."