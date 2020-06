Près de Caen : l'engouement pour les camping-cars se confirme depuis le déconfinement

Après avoir connu une période creuse pendant le confinement, les concessionnaires de camping-cars doivent maintenant répondre à de nombreuses demandes. Ce mode de déplacement semble être un bon compromis pour profiter du plein air, en toute liberté et sécurité, pendant la crise sanitaire.

De nombreux camping-cars exposés à l'extérieur, des accessoires de camping à l’intérieur. On ressent une ambiance de vacances chez le concessionnaire Thellier camping-car à Verson, près de Caen. L'entreprise organisait les "Jours de folie", sorte de portes-ouvertes, du 9 au 13 juin.

Ce samedi, Norbert en a profité pour venir acheter quelques accessoires pour son premier camping-car, acheté il y a quelques mois.

"C'était notre rêve depuis plusieurs années. Avec le Covid-19, on a été obligés de rester à la maison. Mais maintenant on peut enfin en profiter, on se rend compte qu'on peut aller partout, quelle que soit la météo, c'est vraiment génial", raconte ce camping-cariste débutant.

Un boom depuis le déconfinement

Oriane Thellier, directrice de la concession, constate une augmentation des ventes de camping-cars, mais également des locations depuis le déconfinement.

"Depuis le 11 mai, on a un regain de clients qui poussent nos portes pour venir se renseigner, que ce soit pour la vente ou pour la location. Cette année, la location semble être un bon compromis, avant de passer à l'achat, pour voir à quoi ressemblent des vacances en camping-car. Ça permet d'allier la sécurité et la liberté", explique la directrice.

Oriane Thellier, directrice de la concession Thellier camping-car à Verson, constate un véritable engouement pour ce mode de transport. Copier

Les campings-car du concessionnaire Thellier à Verson, mis en avant lors des "portes-ouvertes" ce samedi 13 juin. © Radio France - Léa Dubost

Estelle, cliente qui voyage en famille depuis 4 ans, comprend totalement l'engouement pour ces véhicules.

"Je comprends totalement, surtout en ce moment. Le sanitaire est à nous, on n'est pas obligés d'utiliser des sanitaires communs. Je comprends que les Français ont envie de visiter la France, de prendre l'air et d'être libre. La liberté, c'est quelque chose que l'on n'a pas avec les gîtes ou les appartements à louer à l'avance par exemple", confie la camping-cariste.

Ils sont déjà de plus en plus nombreux chaque année, mais il semblerait que le camping-car soit la star de cet été 2020.