Près de 2000 cadeaux collectés grâce à la générosité des tourangeaux !

Cette année la collecte de jouets au chalet France bleu Touraine pour les Restos du Cœur a permis de redistribuer 1948 cadeaux. Le Père Noël grâce à votre générosité a donc pu contenter tous les enfants. Merci à tous pour vos dons

Pour la 8ième année, juste avant de célébrer Noël France Bleu Touraine et les Restos du Cœur ont installé leur chalet au cœur de marché de Noël de Tours et une fois de plus les tourangeaux ont fait preuve d'une grande générosité en remplissant la hotte du Père Noël de 1948 jeux, jouets et boites de chocolat ! Chaque année, la démarche est simple : il s'agit d'offrir aux Restos du Cœur de Touraine des jeux ou des jouets neufs ou en bon état pour que des enfants défavorisés, soutenus par l'association créée par Coluche puissent eux-aussi avoir un cadeau au matin de Noël.

Merci à tous pour votre générosité et bonnes fêtes de fin d'année !