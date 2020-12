Près de deux mois d'avance pour la dépose du grand orgue de Notre-Dame par l'Atelier vauclusien Quoirin

L’opération délicate menée par l'Atelier de facture d'orgue Quoirin et ses partenaires à Saint-Didier a été réalisé en un temps record . Le chantier avait débuté le 3 août et nécessité sur place un échafaudage de près de 30 mètres de haut. Une préparation minutieuse aura permis de gagner du temps.

Un travail gigantesque car ce grand orgue gothique construit en 1733, est composé de 8.000 tuyaux répartis en 115 jeux, ce qui en fait le plus grand instrument de France par le nombre de jeux. L'équipe de l'Atelier vauclusien avait tellement planifié avec précision ce démontage d'un orgue qu'elle connait fort bien que tout vient d'être terminée deux mois avant le calendrier prévu: "Il a fallu préparer en amont beaucoup de choses pour que ça se déroule bien , explique Pascal Quoirin, parce que les conditions de travail sur place sont difficiles. Et ça été tellement bien préparé que l'on a été beaucoup plus vite que prévu.

Il aura fallu retirer toute la tuyauterie de l'orgue. il y a quand même 8 000 tuyaux. Ils ont été placés dans des caissons spéciaux isolants car on ne peut pas les placer n'importe comment. Il faut qu'ils soient debouts sans quoi ils peuvent s'affaisser. il y a énormément de précautions à prendre comme pour un objet d'art".

Lors de l'incendie, si l'imposant instrument n'a pas été touché par les flammes et a reçu relativement peu d'eau lors de l'intervention des pompiers, l'humidité a été conséquente, il a été recouvert de poussières de plomb et la canicule de juillet 2019 n'a rien arrangé . Les sommiers , dispositif qui envoie l'air dans les tuyaux, ont notamment été bien fragilisés. Des ensembles qui vont nécessiter un impressionnant exercice de remise en état: "Il y aura notamment des opérations de décontamination pour le plomb. De toute façon toutes les pièces ont été stockées et classées par urgence de restauration. Par exemple les sommiers de l'orgue ont été extrêmement atteints et ce sera la première chose à restaurer. Là il y aura beaucoup de travail dessus . Pour chaque sommier il faut compter entre 5 à 600 heures de travail et il y en a dix-neuf."

Un chantier de restauration du grand orgue prévu sur trois ans

Après ce démontage mené par l'Atelier Quoirin ,mandataire du chantier, assisté de l'Atelier Cattiaux et Chevron et de la Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues , les pièces et tuyaux de l'instrument vont donc nécessiter un nettoyage approfondi et une restauration, qui ne peuvent être effectués sur place en raison de la poursuite de la réhabilitation de la cathédrale.

D’où un nouvel appel d'offre attendu d’ici ce printemps pour choisir la ou les entreprises à qui seront confiés le nettoyage, la restauration et le remontage L'Atelier de facture d'orgue Quoirin à Saint-Didier va y répondre. Comme il avait déjà restauré entièrement l'instrument entre 2012 et 2014, il sera un candidat qualifié. il est question de trois ans de travaux avec remontage et réglage pour ce chantier de restauration avant un grande cérémonie pour célébrer la réhabilitation complète de la cathédrale le 16 avril 2024 soit cinq ans, jour pour jour après l'incendie.

Un impressionnant échafaudage pour atteindre toutes les parties à démonter - Christian Lutz / Etablissement public chargé de la conservation et de la restaur

Le grand orgue et la rose occidentale intacte - Patrick Zachmann / Magnum Photos

Chacun des 8000 tuyaux est emballé individuellement et rangé en caisse, en prévision du transport et du stockage - Patrick Zachmann / Magnum Photos

Avant d’être emballé, chacun des tuyaux fait l’objet d’un premier nettoyage - Patrick Zachmann / Magnum Photos