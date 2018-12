Près de deux semaines de mobilisation des gilets jaunes en Bretagne : les actions continuent

Les dépôts pétroliers de Lorient et Brest sont toujours bloqués ce vendredi matin par des gilets jaunes et oranges (travailleurs du BTP). Des gilets jaunes sont aussi mobilisés sur plusieurs ronds-points de nos départements.

Bretagne, France

Des gilets jaunes et oranges sont toujours mobilisés sur les dépôts pétroliers de Brest et de Lorient. Lorient où des cars de CRS sont arrivés jeudi soir au plus près des bloqueurs, la situation s'est un peu tendue mais les travailleurs du BTP et les gilets jaunes mobilisés n'ont pas été délogés pour l'instant. "Ce n'est pas prévu dans l'immédiat" selon une source policière.

Par ailleurs les gilets jaunes poursuivent leurs occupations de ronds-points dans le Finistère (à Troyalac'h, Quimperlé, Brest, Mellac et Landivisiau), le Morbihan (Theix, Pontivy, Le Faouët, Lanester) et les Côtes d'Armor (Dinan). Ils sont d'une demi-douzaine à quelques dizaines par rond-point et ne bloquent pas la circulation.

En Ille-et-Vilaine, des gilets jaunes sont toujours installés sur un rond point de Saint-Jacques-de-la-Lande à côté de Rennes. Un autre groupe est aussi près du Mac Donald's de Redon. Dans les deux cas, il n'y a pas de blocage.