Près de Fougères, Odile 80 ans, est privée de téléphone et de téléalarme depuis deux semaines

Parce, France

Le 14 octobre, l'orage a grondé dans le pays de Fougères. Il a grondé si fort qu'il a privé de téléphone une douzaine d'habitants du bourg de Parcé, petite commune de 650 habitants. Depuis deux semaines, il est impossible pour eux d'obtenir une date de réparation.

Trois habitants privés de téléalarme

Cette panne serait particulièrement problématique pour trois habitants âgés équipés d'un médaillon de téléalarme, fort utile en cas de problème de santé ou d'incident. C'est le cas d'Odile, 80 ans. La vieille dame vit seule chez elle et ses deux filles s'inquiètent.

"Dès le lundi soir, j'ai appelé mais ma mère ne répondait pas. Je me suis inquiétée et je suis venue de Fougères pour voir si il y avait un problème. Le téléphone ne marchait pas. J'ai appelé le 3900 et on m'a dit qu'il y avait un souci sur le réseau," raconte Valérie l'une des filles d'Odile. "On nous a envoyé un SMS pour nous dire que la réparation serait faite le mercredi mais nous n'avons rien vu venir. La boutique Orange de SFR n'avait pas plus d'informations. Le vendredi j'y suis retournée car ça ne fonctionnait toujours pas. On nous a alors dit qu'il y avait une coupure sur un câble."

Depuis deux semaines, les deux filles sont au chevet de leur mère

Mais depuis, Orange est incapable de fournir une date de réparation et Valérie et Maryline commencent à voir rouge. La système de téléalarme de leur mère ne fonctionne pas. "C'est important pour elle et pour nous. Ça nous rassure de savoir qu'en cas de problème il peut y avoir une assistance. Elle reçoit la visite de son aide à domicile trois fois par jour mais ça ne suffit pas," confie Maryline. Depuis 15 jours, les deux sœurs se relaient jour et nuit auprès de leur mère malade. "Je suis embêtée pour elles parce que ça leur fait faire des allers-retours. Les voisins sont au travail ce n'est pas évident. Il est temps que ça s'arrête," ajoute Odile.

Pas de date de réparation

Pourtant, la panne n'est pas prête d'être réparée. Orange confirme une panne sur un câble enterrée et la réparation pourrait prendre plusieurs jours. Les services de l'opérateur ont bien proposé un téléphone portable à Odile et ses filles, mais le réseau ne passe pas toujours convenablement. Le cas des habitants de Parcé est en tout cas devenu une priorité.