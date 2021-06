Près de la plage, la fronde des riverains qui demandent des aménagements de circulation

Depuis des années les habitants des rues d'Etretat et Guillemard, tout près de la plage du Havre oeuvrent pour améliorer le plan de circulation et la sécurité des piétons. Leur pétition recueille quasiment 400 signatures.

Au Havre, la fronde des habitants des rues d'Etretat et Guillemard tout à côté de la plage s'organise. Ces deux rues sont très étroites et très fréquentées par des véhicules qui roulent vite. Pour les riverains c'est un enfer! Ils se sont donc structurer en collectif pour faire bouger les choses, quasiment 400 signatures sur leur pétitionavec toujours les mêmes témoignages : "Cette rue est bien trop dangereuse pour être à double sens".Il faut dire que l'aménagement de ce quartier est un serpent de mer, qu'Antoine Rufenacht l'ancien maire dans les années 90 avait déjà évoqué.

"La rue de la mort"

Rue d'Etretat, la circulation est incessante. Les voitures roulent vite car la limitation ici est à 50 KM/H pourtant la rue est étroite, deux grosses voitures ou camions peinent à se croiser. Quand aux trottoirs ici et rue Guillemard, ils sont minuscules. Impossible de marcher à deux côte à côte alors imaginez Orlane avec son fauteuil roulant :

Je suis obligée de faire un détour sur la route, c'est dangereux, j'ai très peur."

Rue Guillemard des dizaines d'affiches sur les fenêtres et portes pour demander plus de sécurité dans le quartier © Radio France - Amélie Bonté

Dans ces rues on compte des dizaines d'affiches sur les portes et fenêtres réclamant "+ de sécurité et - de pollution" . Chez l'une des riveraines, Chantal raconte son quotidien :

Un jour il va y avoir un carambolage"

Florence, engagée depuis des années pour la sécurisation du quartier, résume : "Les enfants l'appellent la rue de la mort, la rue d'Etretat"

La solution, selon ces riverains est pourtant simple :

98% des habitants disent qu'on ne s'en sortira qu'avec un sens unique."

Florence explique comprendre que revoir le plan de circulation du quartier prenne du temps mais d"il y a aussi des actions concrètes qui peuvent être prises rapidement" dit-elle.

Un quartier délaissé

Même les artistes et rares commerçants du quartier ont affiché leur réclamations pour une sécurisation des voies de circulation © Radio France - Amélie Bonté

D'autant que le quartier autrefois très animé a perdu quasiment tous ses commerces, car se promener y est difficile. Les riverains se sentent délaissés bien qu'ils aient été reçus deux fois par leurs élus de quartier.

La pétition du collectif a regroupé quasiment 400 signatures en quelques semaines © Radio France - Amélie Bonté

Récemment des radars pédagogiques ont été installés, une étude devrait avoir lieu dans les mois à venir. En attendant les habitants craignent un accident grave comme ce fut le cas il y a quelques années sur le boulevard maritime.