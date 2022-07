Près de Montbéliard, une propriétaire privée de sa maison par ses locataires

"Je vais péter une pile ! Ce n'est pas juste, c'est ma maison..." Laurence est à bout de nerfs. Car elle se sait au pied du mur. Cette mère de famille de 51 ans habite Arbouans, près de Montbéliard. Dans cette commune, elle loue la maison de ses arrière-grands-parents. "J'étais obligée pour payer les frais de succession" explique cette vendeuse à domicile, mère de deux enfants. Les relations ont toujours été bonnes avec ses différents locataires. Mais c'est beaucoup plus compliqué avec les derniers, installés depuis l'été dernier.

Laurence et sa famille pourraient se retrouver à la rue

En février dernier, Laurence refuse de prolonger le bail des actuels locataires, pour défaut de paiement. Ils payaient sans cesse en retard les loyers. Désormais, le bail est expiré depuis le 30 juin... et ils refusent de partir, prétextant qu'ils doivent terminer des aménagements dans leur future maison. Ce qui entraîne un second problème pour Laurence et sa famille :

"Notre projet, c'était d'emménager dans cette maison. Mais il y a encore des travaux à faire et avec les retards de paiement de loyer, je dois taper dans mes économies... J'ai des relances de la banque chaque semaine. Donc avec mon mari, on a décidé de mettre en vente la maison dans laquelle on habite actuellement. Le contrat est signé : le 15 août, on doit remettre les clés au nouveau propriétaire"

Un sitting pour mettre la pression sur les locataires

La course contre la montre est lancée mais Laurence est bloquée. Saisir le tribunal de Montbéliard ? "Cela prendrait des mois pour que le juge me donne une ordonnance d'expulsion", explique-t-elle. Laurence pourrait donc se retrouver à la rue à la mi-août. Alors pour mettre la pression sur ses locataires, la mère de famille a organisé un sitting devant la maison le week-end dernier. Un barnum, un barbecue et une dizaine d'amis présents, dont Arnaud Rota, le maire d'Arbouans : "C'était symbolique de venir, mais on se sent un peu impuissant de la voir se battre comme ça pour récupérer sa maison", raconte l'élu.

Dernièrement, les locataires ont promis de partir le 8 juillet. Mais après les multiples mensonges, Laurence n'y croit plus vraiment : "Cette histoire, ce n'est pas celle d'une riche propriétaire. Moi, je suis au pied du mur financièrement. Qu'est ce que je vais dire à mes enfants ? Que je vais pas pouvoir payer leurs études à cause de cette histoire ?"