Près de Nancy, un immeuble infesté par les punaises de lit : "est-ce qu'on va devoir tout jeter ?"

Les punaises de lit se sont installées dans un immeuble de 8 étages de Jarville, près de Nancy. Plusieurs appartements sont touchés, et les habitants craignent une propagation plus importante.

Mauvaise surprise pour cette habitante à son retour de vacances : "nous nous sommes rendus compte qu'un des matelas était infesté de punaises de lits". Depuis plusieurs jours, son appartement et plusieurs autres logements de cette tour de la rue de la République à Jarville sont envahis par ces parasites.

Difficiles à éradiquer, ils peuvent transformer le quotidien en galère. "J'ai mis tout ce qu'il y avait dans la chambre dans des sacs hermétiques, j'ai désinfecté à l'eau de javel, et j'ai acheté du produit qui coûte horriblement cher", ajoute cette femme dont l'appartement est infesté par les punaises. "Est-ce qu'on va devoir tout jeter ? Ca va nous coûter une fortune"

Prête à déménager

Plusieurs des 32 appartements de l'immeuble sont touchés par cette invasion de punaises. Celui de Camille, au dernier étage, est épargné, mais la jeune femme prend ses précautions. "Dans l'ascenseur, je reste bien au milieu, même si ce n'est sans doute pas très utile", glisse-t-elle. "En réalité, je croise surtout les doigts en espérant qu'elles n'arrivent pas chez moi !"

Une angoisse partagée par Patricia. "Je suis une maniaque du ménage, je nettoie un peu plus depuis que je sais qu'il y a des punaises. Je surveille aussi la literie." La retraitée envisage même de déménager si son appartement finit par être touché par les parasites. Georgette, elle, est constamment sur ses gardes. "Mon fils est allergique aux insectes, alors j'inspecte régulièrement les matelas, les draps, et je mets de la terre de Diatomée pour éviter la propagation".

Les punaises de plus en plus répandues

Une inspection des logements est prévue le 8 juin, suivie d'une désinfection des appartements infestés. "Je trouve que c'est un peu tardif", ajoute Camille, "car on sait que ça peut se propager rapidement."

De la taille d'un pépin de pomme, les punaises de lit sont repérables à leurs excréments dans les logements, et aux piqûres qu'elles causent, surtout la nuit. Depuis les années 90, leur présence est de plus en plus fréquente en France, notamment du fait de l'augmentation des voyages internationaux et de leur plus forte résistance aux insecticides.