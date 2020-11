Près de Nantes, des clients (un peu particuliers) de retour dans ce restaurant

Ce sont des peluches qui déjeunent dans ce restaurant, à Sautron, dans la métropole nantaise. Ce lundi 16 novembre, les deux gérantes les ont installées car elles en avaient marre de voir leur établissement vide.

Une vingtaine de peluches déjeunent, sagement, dans le restaurant Grand M.A, à Sautron, près de Nantes, depuis ce lundi 16 novembre. Une idée des gérantes pour remettre un peu de vie dans leur établissement et décorer leur vitrine pour Noël.

Le but, c'est de mettre un peu de magie dans ce période morose pour les commerçants et les gens

- Anne, co-gérante du restaurant

"On se sent moins seul, sourit Anne, et puis ça met de la féerie, les gens sont contents, ils s'arrêtent devant la vitrine." Marie, la seconde gérante, ajoute : "A la sortie de l'école, il y a plein d'enfants qui viennent regarder."

Reportage - Des peluches au restaurant Copier

Don pour des enfants à l'hôpital

Une dizaine de nounours blancs ont été achetés par le restaurant. Après les fêtes, ils seront ensuite donnés au service pédiatrie du CHU de Nantes, où ils seront offerts à des enfants.

Les nounours sont visibles de l'extérieur. © Radio France - Paul Sertillanges

L'autre dizaine de peluches a été prêtée par l'entreprise voisine "Les Déglingos" qui en produit. "On est à cinq minutes, donc on a tout de suite dit oui", assure le patron, Laurent Manceron. "Ca fait une sorte de vitrine de Noël, ça nous a bien fait sourire !"