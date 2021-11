Près de Nantes, des militants demandent la fermeture du delphinarium de Planète Sauvage

"La place d'un dauphin n'est pas dans une piscine chlorée", "je ne suis pas un jouet".... Plusieurs affiches et pancartes brandies par une dizaine de militants ce samedi 27 novembre sur le rond-point situé juste devant l'entrée du parc Planète Sauvage avec un mot d'ordre, mettre fin aux delphinariums, ces parcs aquatiques où vivent des dauphins en captivité.

Il existe encore deux delphinariums en France, au parc Marineland d'Antibes dans le sud de la France, et à Planète Sauvage du côté de Port-Saint-Père en Loire-Atlantique. Neuf dauphins y vivent en captivité, neuf dauphins de trop selon David, un militant venu avec sa pancarte devant Planète Sauvage. "C'est une prison pour ces animaux, c'est d'un autre âge. On a des dauphins le long des côtes françaises, c'est là leur vraie place".

Une loi sur la maltraitance animale

Les militants peuvent maintenant s'appuyer sur une nouvelle loi contre la maltraitance animale, définitivement adoptée mi-novembre par le Parlement. Elle prévoit la fermeture de tous les delphinariums en France d'ici cinq ans.

Pour autant, la loi contient aussi des exceptions. Elle reste encore floue dans sa méthode d'application, et la captivité de dauphins pourrait ainsi être autorisée à des fins scientifiques. Un argument avancé par Planète Sauvage, qui parle avant tout de spectacles pédagogiques pour faire connaître le dauphin au grand public et pour faire avancer la recherche.

"Ce n'est pas un show à l'américaine"

Pour Martin Boye, le directeur scientifique de Planète Sauvage, on est "loin d'un show à l'américaine dans notre parc, certains ont tendance à nous caricaturer". Le parc animalier affirme surtout vouloir garder ses dauphins pour développer ses recherches sur l'espèce, "sur sa perception de l'environnement, ses champs magnétiques, ou encore leurs outils de communication entre eux".

On propose aux dauphins, et on insiste sur le mot proposer, d'illustrer un discours pédagogique avec des animations pédagogiques, comme sur leurs techniques de chasse. Des animations adressées au grand public pour mieux connaître l'animal" - Martin Boye, directeur scientifique de Planète Sauvage.

L'argument de la recherche ne tient pas debout pour ceux qui militent contre ces delphinariums. Pour eux, on ne peut tout simplement pas étudier les comportements naturels d'un animal dans un environnement cloisonné et fermé. Entre direction de Planète Sauvage et militants de la cause animale, la question du delphinarium est donc encore loin d'être tranchée.