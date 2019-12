Près de Nantes, des personnes âgées coincées à leur domicile depuis trois semaines

25 cm d'eau dans le parking souterrain et un ascenseur hors service depuis trois semaines.

Huguette habite au 3ème étage de cette résidence pour seniors à Orvault. Elle ne peut plus rien faire.

Elle ne quitte presque pas son appartement :

J'ai la DMLA, je ne vois pas et les escaliers me font peur.

Sa voisine de palier n'est pas mieux lotie :

On ne peut plus sortir. Comment faire les commissions ? On est bloqué.