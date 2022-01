Près de Perpignan, la couture est un jeu d'enfant

Non, on est pas obligé d'avoir des cheveux blancs pour se mettre à la couture ! Durant les confinements, nous avons été nombreux à ressortir le fil et les aiguilles notamment pour confectionner des masques. A Saint-Estève, Émilie Carretero propose, elle, des ateliers pour les 7/13 ans et certains créneaux sont déjà complets !

Émilie Carretero, invitée de la Nouvelle Eco ce mercredi sur France Bleu Roussillon Copier

Pour s'inscrire, rendez-vous sur la page facebook des Ateliers d'Emilie.