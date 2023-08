Près de Perpignan : Mieux trier le verre ça rapporte avec l'application Cliiink

Cliiink, c'est le bruit du verre qui se brise dans le conteneur de collecte. A Canet-en-Roussillon, et bientôt dans toute la communauté urbaine, Cliiink c'est aussi l'application mobile pour inciter au recyclage de ses déchets en verre.

ⓘ Publicité

Le processus est simple et gratuit : une fois l'application Cliiink téléchargée, ou une carte récupérée en mairie pour les personnes n'ayant pas de smartphone, il suffit de se présenter devant son conteneur à verre. La seule différence réside dans le fait qu'il faudra maintenant dégainer son téléphone avant de s'empresser de jeter bouteilles, bocaux et petits pots pour bébés.

Il suffit de vérifier que son bluetooth et sa géolocalisation sont activés sur son appareil mobile, puis l'application reconnaît automatiquement la borne de collecte devant laquelle vous êtes. Un bip retentit. Dès lors, il n'y a plus qu'à "casser son verre" comme d'habitude.

Transformer sa bonne action en réductions ou en don

A la fin, l'application comptabilise vos points. 1 déchet vaut 1 point, soit environ 10 centimes, peu importe sa taille. Puis il n'y a plus qu'à profiter des avantages du dispositif. Réductions chez les commerçants locaux, dons aux associations.... C'est à vous de choisir comment vous souhaitez convertir les points collectés. Le gain peut représenté jusqu'à 100 euros par an.

A Canet-en-Roussillon, la ville-pilote du projet, cinq conteneurs ont d'ores et déjà été équipés. Une façon de prévenir les dépôts sauvages en adoptant une démarche incitative plutôt que punitive selon Stéphane Loda, maire de Canet-en-Roussillon et chargé de la valorisation des déchets au sein de la communauté urbaine.

Les habitants de Perpignan Méditerranée Métropole ne recyclent que 27 kilos de déchets en verre par an, bien en deça de la moyenne nationale de 34 kilos.

Au total, neuf communes seront équipées d'ici la fin de l'année, ce qui représentera 50 colonnes Cliiink : Baixas (2), Bompas (3), Canet à nouveau (5 de plus), Espira-de-l'Agly (3), Estagel (3), Ponteillla-Nyls (3), Saint-Estève (5), Villelongue-de-la-Salanque (4), Saint-Laurent-de-la-Salanque (3) et Perpignan (19).