Près de Rennes : ils se mobilisent pour sauver leur guichet SNCF

Betton, France

Plusieurs valises sont déposées devant l'entrée de la gare, vide en ce dimanche 23 juin. Des pancartes sont disséminées sur le parvis, et la statue qui trône est pour l'occasion déguisée en cheminot. L'ambiance est festive, joyeuse, pourtant la colère gronde.

Les habitants de Betton au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine), ainsi que les membres du comité "Gare Vivante", ce sont réunis pour dire non à la fermeture de leur guichet SNCF.

C'est le comité "Gare Vivante" qui est à l'origine du rassemblement et de la pétition © Radio France - Maxime Bossonney

En effet à partir du 31 juillet prochain, le point de vente physique sera fermé, et remplacé par des bornes automatiques à l'extérieur de la gare. Cela concernera les billets TER, mais pour les TGV il faudra se rendre à Rennes ou alors sur Internet pour acheter un billet. Un non-sens économique et écologique pour Christine qui a signé la pétition de l'association : _"On parle beaucoup en ce moment d'utiliser toutes les ressources locales, or on veut nous l'enlever cette ressource, cette gare à laquelle on tient. C'est un peu incohérent"_dit-elle.

Le symptôme de la fermeture des services publics

En effet la gare de Betton, c'est un peu l'âme de la ville, et de nombreux usagers viennent aussi des communes alentours. Françoise est une usagère régulière : "je prends souvent le train pour des longues distances, désormais je vais devoir aller à Rennes, donc prendre ma voiture, trouver un parking, peut-être prendre le bus ou le métro, tout ça pour un billet de TGV" explique-t-elle.

Mais pourquoi ne pas utiliser les services dématérialisés, et prendre ses billets sur Internet ou sur smartphone ? Beaucoup s'y refusent, mais surtout de nombreux habitants n'ont pas d'accès à Internet. "A mon âge l'informatique ce n'est pas pour moi" s’exclame Georges. _"Beaucoup de personnes ne savent pas se servir d'Internet et n'ont pas le choix. C'est un coût aussi. Au-delà du réseau il y a aussi l'abonnement. Et puis il faut une imprimante chez soi"_estime Célia Gissot, co-fondatrice du comité "Gare Vivante".

Mais pour Célia, la fermeture de cette gare est surtout le symptôme de la mort des services publics dans les petites communes : "La personne qui était au guichet a toujours été présente pour nous, une gare c'est un lieu de rencontre et on a besoin de gens de proximité."

Selon Isabelle Leroux, membre de l'AUTIV (l'association des usagers des transports d'Ille-et-Vilaine) et présente au rassemblement : "sur l'ensemble du département il reste très peu de guichet physique, et il y a même des endroits où il n'y pas de bornes, ce sont des simples haltes" dit-elle.

Un pique-nique était organisé ce dimanche 23 juin devant la gare de Betton © Radio France - Maxime Bossonney

En tout cas le comité compte se faire entendre et plaider leur cause lors du prochaine Conseil municipal le 03 juillet prochain. En attendant leur pétition a déjà recueilli près de 3 000 signatures.