Près de Rennes, le centre de formation devient une colonie de vacances pour l'été

Deux jours d'installation pour deux mois de colonies de vacances. À Montfort-sur-Meu, à l'ouest de Rennes, une vingtaine de membres de l'association Wakanga s'active, lundi 5 et mardi 6 juillet, pour aménager l'ancienne abbaye. L'édifice sert toute l'année de centre de formation technique par alternance mais cet été il accueillera des enfants en colonies de vacances.

Les animateurs et bénévoles ont chacun leur tâche : certains préparent le dortoir, ou encore les salles d'activité et d'autres transportent le matériel depuis les locaux de l'association à Iffendic. Mégane Salomon encadre les préparatifs, elle est la présidente de l'association et la directrice du séjour. « Notre défi est de transformer un lycée en séjour de vacances. On prend en photo chaque salle pour tout remettre en ordre à notre départ. »

Les animatrices transforment les salles de classe en atelier créatif. © Radio France - Lucie Amadieu

Cinq séjours de 70 enfants

Cet été, cinq séjours avec 70 enfants de 6 à 12 ans auront lieu à Montfort-sur-Meu. Ces séjours sont un peu particuliers. « Nous avons envie que ces vacances soient inventées par les enfants. Nous sommes loin des programmes tout construits. Chaque soir, nous nous réunissons pour que les enfants choisissent l'activité qu'ils veulent pratiquer le lendemain : ils s'inscrivent où ils veulent », explique Mégane Salomon. Les animateurs proposent les activités classiques comme de l'accrobranche, de la cuisine ou de la piscine. Ils s'adaptent aussi aux envies des enfants.