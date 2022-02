"Convoi de la liberté" : Châteaubourg prépare l'arrivée des deux cortèges bretons

Le rendez-vous est donné ce jeudi 10 février, en fin de journée, devant le restaurant Ker Jo Ann, à Châteaubourg : les deux "convois de la liberté" bretons se rejoignent pour prendre ensuite, ce vendredi matin, la direction de l'Île-de-France, puis Bruxelles. Les participants demandent notamment la fin des pass sanitaire et vaccinal.

Un passage bien organisé

À travers Facebook et la messagerie Telegram, le passage à Châteaubourg est organisé dans le détail et transmis aux participants : une arrivée jeudi soir devant le restaurant et un départ le lendemain à 9 heures. Un coordinateur est venu sur place, dimanche, pour rencontrer le propriétaire, Éric Delemaire.

"J'ai expliqué la capacité que je pouvais mettre à disposition et on est partis sur une centaine de véhicules, voitures et camions, sur les 250 places de parking, explique ce dernier. Je pense qu'il vaut mieux accompagner et faciliter l'organisation."

"J'ai eu un contact avec l'un des organisateurs", Éric Delemaire Copier

Le co-organisateur a également payé 100 petits-déjeuners pour le vendredi matin. "Ça a été réglé, les personnes qui seront sur le parking auront un bon qu'ils présenteront au bar pour être servi", poursuit le restaurateur. Une somme de 580 euros offerte par "un généreux donateur" selon le coordinateur qui ne souhaite pas prendre la parole au nom du mouvement.

D'autres parkings en plan B

La difficulté est d'anticiper le nombre de participants au convoi. "On a indiqué quelques parkings qui étaient disponibles, assure le maire de Châteaubourg, Teddy Régnier. Autant essayer d'organiser les choses pour que ça se passe bien." Des élus et les gendarmes seront à proximité lors du passage du convoi.