Près de Rouen, il se fait enlever pour des loyers impayés et une dette de drogue : deux hommes interpellés

Vers 18h20 ce mardi 19 avril, les policiers sont alertés par un appel au 17. Dans un magasin Lidl de Sotteville-lès-Rouen, dans l'agglomération rouennaise, un témoin dit avoir vu un homme en attraper un plus jeune par le bras, alors qu'un troisième homme semble faire le guet. Le groupe monte alors dans une voiture, décrite par la personne au téléphone, que les policiers qui se rendent sur place vont croiser, et arrêter.

Drogue et loyers impayés

Selon une source policière, le plus jeune est alors assis à l'avant, sur le siège passager. Les policiers le prennent à part et il leur explique : l'homme qui est au volant est son propriétaire, à qui il doit 1 500 euros de loyers impayés. Selon ses propres aveux, le jeune homme, âgé de 21 ans, a quitté son logement à Oissel au début du mois d'avril, sans donner de nouvelles à son propriétaire.

Sur cette partie-là, le propriétaire en question, âgé de 40 ans, a la même version. Il conteste en revanche la partie drogue des déclarations de la victime. En effet, le locataire assure qu'il doit également 1 000 euros à son propriétaire qui lui aurait vendu du cannabis.

Selon les enquêteurs, cet homme a déclaré lors de sa garde-à-vue qu'il voulait simplement "accompagner" son locataire pour récupérer les clés du logement et que lui et son complice ne voulaient pas aller plus loin. La victime n'a pas été violentée. Interpellés mardi soir pour enlèvement, la garde à vue des deux hommes devraient être prolongée ce mercredi soir.