Près de sept Français sur dix partiront en vacances cet été essentiellement... en France

Prés de 70% des Français vont partir cet été, c'est ce que nous apprend un sondage Ipsos pour Europ Assistance et dévoilé ce mardi par le Parisien-Aujourd'hui en France. Parmi ces vacanciers, plus de la moitié d'entre eux choisiront de rester en France, principalement en bord de mer.

Le compte à rebours est enclenché : les grandes vacances commencent le vendredi 5 juillet. Beaucoup de Français ont déjà choisi leur destination. Selon un sondage Ipsos pour le Parisien-Aujourd'hui en France, près de 70% vont partir cet été et parmi eux, 56% vont rester en France.

La région PACA reste la destination la plus prisée

Le bord de mer reste la destination préférée des Français pour ces vacances d'été. La Côte d'Azur sur la première marche du podium talonnée par la Bretagne qui séduit un peu plus chaque année. La Corse complète ce podium.

Des vacances qui se font de plus en plus par étapes, on s’arrête volontiers en chemin pour prendre l'air à la montagne ou à la campagne. Dans le détail, sept Français sur dix partent en voiture avec toute la petite famille, 20% préfèrent le train et seulement 7 % l'avion.

Un budget moyen en hausse : 2.200 euros par foyer

Concernant le fameux "budget vacances" on dépense en moyenne 2.200 euros par foyer, soit 10 % de plus que l'année dernière. Pour se loger on préfère généralement louer un appartement ou une maison. L’hôtel n'a plus vraiment la cote, 72% des jeunes préfèrent louer via la plateforme Airbnb.