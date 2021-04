Près de Toulouse, le boom des constructions de piscines

Les confinements ont permis d'améliorer son domicile et pourquoi pas, d'investir dans une piscine. La France est le deuxième pays au monde où l'on compte le plus de bassins privés. Dans l'entreprise familiale Piscine Passion à Plaisance-du-Touch, c'est la course aux constructions de piscine.

Avec la crise sanitaire les Français ont appris à améliorer leur intérieur et leur extérieur, on devient bricoleur et on sait de mieux en mieux profiter de son chez-soi. Alors quoi de mieux qu'une piscine quand on a un peu de terrain ? Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, le marché de la piscine a connu une augmentation spectaculaire.

Un marché qui ne connaît pas la crise

Un boom des piscines qui ne risque pas de décroître selon les professionnels du milieu. Le marché poursuit sa croissance sur le deuxième trimestre 2021 et le 3e confinement va renforcer les envies de piscines à la maison. C'est le cas chez Piscine Passion, une entreprise familiale créée en 1988. Frédéric Julia, l'un des gérants, est obligé de refuser certaines demandes : "Les clients ont compris qu'ils allaient passer beaucoup de temps chez eux, alors pas mal de décisions d'achat de piscine se sont faites cette année. On le voit parce que notre carnet de commandes d'aujourd'hui est surbooké. On ne peut plus faire de piscine pour 2021, on est complet et on le voit aussi parce que nos fournisseurs sont complètement saturés. Et même pour les piscines qui sont en cours de construction, on a quelques soucis d'approvisionnement de matériaux, de pompes" se réjouit Frédéric.

Pour l'année 2021, nous avons 25 projets de construction, on refuse des nouveaux clients, c'est dingue - Frédéric Julia, commerciale chez Piscine Passion

Une nouvelle clientèle

À Plaisance-du-Touch, Piscine Passion touche une autre clientèle depuis le début de la crise sanitaire : "La seule nouveauté, c'est que cette nouvelle clientèle qui a fait franchir le pas et qui n'avait pas l'intention de construire de piscines de suite. C'est le confinement qui a fait franchir le pas décisionnel sur cette clientèle" estime Thierry Julia.

Frédéric et Thierry Julia sont à la tête de Piscine Passion, ils croulent sous les demandes. © Radio France - Louis Fontaine

D’après les derniers chiffres de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa, la France comptait environ 3 millions de piscines privées fin 2020. Après les États-Unis, la France est même le pays au monde où l’on compte le plus de bassins à domicile.