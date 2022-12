Près de Toulouse, le retour des clients dans la zone commerciale de Fenouillet

Vous êtes plutôt centre-ville ou zones commerciales ? A trois jours de Noël, c'est un peu la course pour les retardataires. Et souvent cette question : où aller pour acheter ses cadeaux ? Dans la galerie commerciale de Fenouillet, au nord de Toulouse, les gens sont de retour, souvent au détriment du centre ville toulousain.

C'est le cas notamment de Sonia, elle habite à Grisolles et fait tout pour éviter le centre-ville de Toulouse : "j'étais à Matabiau hier encore pour un rendez-vous médical et j'ai évité d'aller au centre-ville ensuite. Je sais que je n'y trouverai rien."

Comme Sonia, Franck fait toutes ses courses dans les centres commerciaux et notamment à celui de Fenouillet. Pourtant il habite à Saint Jean, et est la même distance du centre ville de Toulouse, que du centre commercial de Fenouillet. Mais il y a un détail de poids, qui le pousse à privilégier les galeries marchandes : "c'est de plus en plus difficile d'aller dans le centre ville, entre la Zone à faibles émissions, le stationnement, c'est compliqué."

Sur le parking tous les clients interrogés évoquent le problème du stationnement. Trop compliqué de se garer à Toulouse. Alors que là avec les 2600 places du parking de la galerie marchande, il n'y a jamais de soucis

Nora voit un autre avantage de taille à aller aux galeries marchandes : "tout est au même endroit, il y a de nombreux magasins et on n'a pas besoin de se déplacer."

Cette hausse de fréquentation de la zone commerciale de Fenouillet s'est amorcée il y a quelques mois déjà selon le maire de la ville, Thierry Duhamel : "Depuis la fin de la crise sanitaire, ou en tout cas l'abaissement du risque, les gens ont repris leurs habitudes et sont repartis vers les zones commerciales*."*

Selon le conseil national des centres commerciaux l'indice de fréquentation dans les zones commerciales a augmenté de plus de 2% si l'on compare novembre 2021 à celui de 2022.