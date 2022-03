Près de Toulouse, un village de 700 habitants accueille 14 réfugiés ukrainiens

À Labastide-Clermont en Haute-Garonne, au sud de Toulouse, plusieurs mères de famille ukrainiennes sont arrivées ces derniers jours avec leurs enfants, en fuyant la guerre. Elles ont accepté de témoigner pour France Bleu Occitanie. Le village se démène comme il peut tandis que les services de l'Etat en sont encore à recenser les réfugiés.

Mila a 35 ans et quatre enfants de 2 ans et demi à 16 ans, et Oksana, 40 ans, a une fille Julia 17 ans. Ses deux mamans ont quitté leur ville de Kryvyï Rih au sud du pays (la ville natale du président Zelensky) il y a un peu plus de quinze jours. Et depuis neuf jours elle sont hébergées à Labastide-Clermont par Charlotte et Nicolas Danielou. Oksana était vendeuse à Kryvyï Rih avant de fuir son pays à cause de l'invasion russe. Elle raconte le calvaire qu'elle a vécu avec sa fille, sa cousine et ses neveux et nièces, pour arriver jusqu'en France.

"Au total j'ai voyagé pendant quatre jours et trois nuits. En Ukraine le train s'arrêtait sans cesse dès qu'une alerte à la bombe retentissait. On était dans le noir, sans téléphone. Le train roulait tout doucement. J'ai eu très peur. J'ai réussi à atteindre la frontière. Il y avait énormément de gens. J'ai du passer en Pologne à pied puis reprendre le train. Maintenant que je suis en France j'essaie de garder le moral. J'appelle ma famille en Ukraine tous les jours mais c'est compliqué d'avoir des nouvelles. C'est très difficile de parler de tout ça... Je remercie Charlotte qui nous a accueillis. Je ne pensais qu'on serait aussi bien accueilli en France."

Charlotte qu'Oskana remercie dans son témoignage, c'est Charlotte Danielou, une habitante de Labastide-Clermont. Elle a été la première à accueillir une famille de sept personnes chez elle via une association, avant d'accepter d'en recevoir sept autres. C'est pourquoi les sept premiers réfugiés ont alors été hébergés par le maire de la commune, Pierre-Alain Dintilhac. Charlotte ne pouvait pas rester sans rien faire.

"J'étais devant l'actualité. Je ne pouvais plus rester sans rien faire. J'ai donc cherché sur Internet et j'ai trouvé l'association la SPADA à Toulouse qui fait le lien entre l'Ukraine et la France. Et dès le lendemain une famille de sept personnes se présentait. Je n'ai pas hésité une seconde. Et surtout de me dire que si c'était à notre tour la France de subir ce genre de choses j'aimerais pouvoir mettre ma famille à l'abri dans un autre pays."

Guennadi lui a 54 ans. C'est un musicien ukrainien installé à Poucharrabet pas loin de Labastide-Clermont depuis vingt-six ans. Il a deux enfants. Guennadi a fait 4.000 kilomètres aller-retour pour aller chercher sa cousine Mila à la frontière polonaise et la ramener en France avec ses quatre enfants. Ses parents et son frère sont toujours en Ukraine. Guennadi est tiraillé et hésite à retourner sur place pour combattre.

"Je me fais beaucoup de soucis pour mes parents, mon frère et mes amis sur place. Je leur ai dit de venir en France mais ils ne veulent pas quitter l'Ukraine. C'est de plus en plus dangereux de venir à cause des bombardements. Les Russes tuent beaucoup de civils. Mon frère combat pour essayer de protéger mes parents. Je pouvais partir pour le rejoindre et combattre. Mais mon fils de neuf ans a commencé à pleurer. Puis mon autre fils aussi. Et il m'a envoyé une lettre pour que je ne parte pas."

Guennadi essaie de coordonner l'aide qui s'organise depuis chez lui. A Labastide-Clermont, la commune organise aussi à côté de la mairie une collecte de dons qui sont ensuite envoyés en Ukraine.