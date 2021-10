Près du Havre, une association organise des stages pour aider à surmonter sa peur de l'eau

L'aquaphobie ou la peur de l'eau. Depuis plusieurs semaines, l'association Eau douce au Havre organise des stages les week-ends pour aider à surmonter sa peur de l'eau. Des blocages souvent personnels et psychologiques.

Des histoires différentes mais un point commun

Ce samedi matin au centre aquatique de Port-Jérôme-sur-Seine, quatre aquaphobes sautent dans l'eau. "Quand j'étais petite maman nous disait toujours de ne pas approcher de l'eau car c'était dangereux. On avait une rivière qui débordait et elle disait toujours attention vous allez vous noyer, n'approchez pas", se souvient Monique, une des participantes à ce stage.

Elle se souvient de ces paroles comme si c'était hier. "Depuis j'ai peur de l'eau, ma phobie vient de là. C'est toujours en boucle, ça revient toujours le n'approche pas, c'est dangereux, tu vas te noyer", poursuit-elle. Mais depuis quelques semaines, elle tente de surmonter cette peur. "Ce n'est pas évident de se laisser porter, ça demande des efforts. Au départ on se tient, on se crispe", raconte-t-elle.

Philippe Agoutin, maître-nageur aide les aquaphobes à appréhender l'eau. © Radio France - Bradley de Souza

"Le maître-nageur de l'époque voyant que j'étais un peu réticente sur le bord de la piscine m'avait dit que si je ne sautais pas il allait me faire sauter au bouillon, quelque chose comme ça. Et puis moi je me suis braqué et je suis parti dans les vestiaires en courant", se remémore Evelyne.

Au-delà de cette phobie de l'eau, c'est aussi des vacances en famille qui peuvent être gâchées. "Quand je partais à la mer, je restais au bord de l'eau. Au début, j'allais dans la pataugeoire avec les enfants et ça s'arrêtait là. Rien de plus", explique Aude. "Aujourd'hui ce qui est bien avec ce stage c'est que l'on a tous plus de 60 ans et qu'il n'est pas trop tard pour se jeter à l'eau", sourit-elle.

Des blocages psychologiques

"L'idée avec ces stages, c'est de modifier l'idée et la perception des personnes vis-à-vis de l'eau", explique dans un premier temps Philippe Agoutin, maître-nageur et membre de l'association Eau douce. "C'est d'établir un rapport de force à l'eau. On ne va pas chercher à maîtriser l'eau, à se battre avec elle mais à se sentir bien avec", ajoute-t-il.

Plusieurs exercices aident à surmonter cette peur. "D'abord autour de l'équilibre dans l'eau, c'est de sentir qu'on est important dans l'eau, qu'on est porté par l'eau, que l'on peut mettre son visage dans l'eau, que finalement dans l'eau on est bien. Comme tout apprentissage ça nécessite du temps, il faut prendre le temps", conclut-il.