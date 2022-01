"Présents pour les élus", la convention pour améliorer la coopération entre gendarmes et maires

Philippe Moisson, le président de l'association des maires du Cher et le colonel François Haouchine, commandant du groupement de gendarmerie départementale, ont signé la convention "Présents pour les élus" qui vise à renforcer les liens entre gendarmes et élus.

"C'est la traduction locale de dispositifs déjà existants et d'assistance réciproque qui se sont améliorés au cours du temps", explique le colonel François Haouchine, commandant du groupement de gendarmerie du Cher. La convention "Présents pour les élus" n'a pas pour prétention de révolutionner les rapports entre les gendarmes et les maires.

Les deux parties coopèrent déjà et travaillent en bonne intelligence selon le colonel ainsi que Philippe Moisson, le président de l'association des maires du Cher. Ils ont tous les deux signé la convention dans les locaux du groupement de gendarmerie, à Bourges, ce jeudi. "Présents pour les élus" est une opération nationale qui vise à fluidifier la communication entre les élus et les gendarmes afin d'améliorer leur coopération. Ce qui à son importance dans un département comme le Cher dont 97 % du territoire est en zone gendarmerie.

Une modernisation des moyens de communication

Le grand changement apporté par "Présents pour les élus" est surtout une modernisation des moyens de communication avec l'apparition d'une application : "Maire alerte". Désormais, grâce à elle, les édiles recevront les informations et renseignements envoyés par leur référent gendarmerie, directement sur leur téléphone. Auparavant, les échanges se faisaient par mail. Déjà installée sur les téléphones, "Maire Alerte" sera officiellement utilisée à partir du 15 janvier.

Une autre application, Gend'Elus, va également être mise à disposition des maires. "Elle offrira des informations pratiques dans un certain nombre de situations aux maires. Cela peut être pour des démarches comme par exemple ce qu'il faut faire en cas de dépôt sauvage."

Améliorer la sécurité des élus

Toujours dans le but d'améliorer la coopération entre gendarmerie et mairie, ainsi que la compréhension mutuelle et respective du rôle et du travail de chaque partie, le colonel Haouchine envisage d'envoyer régulièrement de jeunes recrues passer une journée dans une mairie pour appréhender les missions et responsabilités d'un élu.

Enfin, le but de "Présents pour les élus" est aussi d'assurer plus de sécurité pour les maires alors qu'un certain nombre d'agression envers les édiles ont été commises ces deux dernières années. "Nous avons fait venir des négociateurs dans le but de former les élus aux enjeux de la déconfliction, raconte le colonel Haouchine. De telle sorte qu'ils ne se retrouvent pas en situation défavorable lorsqu'ils sont interpellés. Ne serait-ce déjà que pour éviter des atteintes physiques parfois violentes."

Une coopération essentielle pour régler les conflits

Philippe Moisson déplore fortement les agressions qu'ont pu subir certains élus en France mais aussi parfois dans le Cher et confirme l'importance de la collaboration avec les services de gendarmerie pour apaiser les conflits : "On peut être appelés à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour régler un conflit familial par exemple. Dans ce cas-là, bien évidemment, il ne faut pas y aller seul. Il faut se faire accompagner des services de gendarmerie dont c'est le métier. Nous on a la chance de connaître nos habitants. Les gendarmes ont dans leur métier cette faculté à pouvoir appréhender quelqu'un, à pouvoir le calmer, ce que nous ne saurions pas faire. Donc c'est en y allant ensemble qu'on arrive à dégonfler des tensions qui pourraient prendre des proportions très importantes".