La maison des droits des femmes et de l’égalité de la Marne, "un dispositif inédit" ouvrira bientôt à Châlons

Les préparatifs ont été lancés il y a plus d’un an. Ce lundi, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de le Marne (CIDFF) et le Conseil départemental de l’accès au droit de la Marne (CDAD), présentent le projet de Maison départementale des droits des femmes et de l’égalité de la Marne.

Connaitre ses droits

Un dispositif innovant qui permet notamment un meilleur accès au droit pour les femmes. "C’est un dispositif inédit déjà parce que c’est un partenariat entre le CIDFF qui est une association spécialisée dans l’information des femmes et des familles et le Conseil départemental d’accès au droit", dit Ombeline Mahuzier.

"Ce Conseil départemental a pour objet de développer le droit des femmes et l’accès aux droits. C’est bien d’avoir des droits mais il faut aussi qu’on puisse concrètement les exercer et les connaitre. C’est l’axe majeur qui va venir permettre aux femmes d’exercer leurs droits mais aussi de les connaitre, d’être orientées et puis par exemple de rencontrer des avocats dans le cadre de permanences, ou de disposer d’un accompagnement vers l’emploi, la formation, ou encore la santé", poursuit la procureure de la République de Châlons-en-Champagne.

Une maison à Châlons-en-Champagne et des antennes dans la Marne

"Cela n’existait pas sous cette forme jusqu’ici et cela correspond surtout à un besoin fort du territoire", précise Ombeline Mahuzier. Le dispositif devrait ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année à Châlons-en-Champagne mais il pourrait aussi y avoir des antennes à Epernay, à Vitry-le-François ou encore à Sézanne.

"L’idée c’est vraiment d’avoir un point d’accès au plus proche du territoire et qui permette à chacun, chacune de trouver l’information ou l’accès au droit dont elle a besoin", dit Ombeline Mahuzier.

La mobilité est un autre axe majeur du dispositif, surtout sur un territoire rural comme la Marne. Le CIDFF fournit déjà des bons de transport, sous condition, pour permettre aux femmes de se déplacer et avoir un accès au droit. Un "véhicule social sera aussi à disposition pour renforcer cet axe là", rajoute la procureure de Châlons-en-Champagne.