Présentation publique ce vendredi soir des futurs travaux colossaux sur la route des Gorges de l’Arly

Une réunion publique est organisée ce vendredi soir à Notre Dame de Bellecombe (Savoie) en présence de responsables du Département et du maire d'Ugine pour présenter le projet de sécurisation de la RD 1212. Cette route subit des éboulements à répétition depuis des décennies. Un nouveau gros chantier commencera cet été. Il va durer 18 mois.

Gorges de l'Arly : la route présentée comme la plus chère de France

Le programme de sécurisation de la route des Gorges de l’Arly est donc présenté ce vendredi soir aux habitants du secteur. Cette route départementale 1212 relie la Savoie à la Haute-Savoie, de Ugine à Praz sur Arly. Il s’agit d’un axe essentiel pour l'économie de la région.

Le dernier éboulement en date, celui du 9 février 2019 a fait s'effondrer 8.000 m3 de roche sur la route.

Un tunnel et un pont seront construits

L'objectif est d'en finir avec les rafistolages : filets de sécurité anti sous-marins pour retenir les blocs rocheux, murs de soutènement hors normes, programme de purge, de terrassement etc.

Ces 20 dernières années, deux millions d'euros par an ont été investis dans cette route.

Cette fois ci, le Département de la savoie a choisi de construire un tunnel et un pont dans la zone la plus fragile : le secteur des Cliets. Le pont de 30 mètres franchira la rivière pour arriver directement sous le futur tunnel de 240 mètres de long. Il s’agit de la solution la plus pérenne tant pour les nombreux professionnels qui interviendront sur le chantier que pour les automobilistes.

Le projet de sécurisation des Gorges de l'Arly - Dépatement 73

Sept autres secteurs particulièrement exposés de cette route seront aussi renforcés.

Des travaux qui vont durer 18 mois, investissement de 21 millions d’euros

Les travaux commenceront dès cet été 2019. Ils devraient s’achever en novembre 2020. Le coût de l'opération est estimé à 21 millions d'euros. Le Département de la Savoie a sollicité son voisin de la Haute-Savoie mais surtout l'Etat et la Région pour apporter des subventions.

A retenir :

Tunnel de 240 m de long et pont de 30 mètres

7 autres secteurs sécurisés + 26 murs de soutènement et 5 ponts

18 mois de travaux

5 à 6 équipes + 2 bureaux d’études tout l’été en simultané sur le chantier

4,4M€ engagés en 2019 et 16,6 M€ en 2020 soit un montant total de 21M€

