Présente toute l'année à Metz, l'AIEM renforce ses maraudes pour les sans-abris

L'association d'information et d'entraide mosellane vient en aide toute l'année aux sans-abris à Metz. Mais les maraudes sont renforcées en cette période de grand froid.

L'AIEM rencontre entre 17 et 22 personnes en grande précarité chaque jour à Metz

Quelques mots, une boisson chaude, mais surtout un lien à maintenir. L'AIEM (Association d'Information et d'Entraide Mosellane) ne va pas à la rencontre des sans-abris à Metz que l'hiver. Les maraudes de l'équipe mobile ont lieu pendant toute l'année, 365 jours sur 365, "même s'il y a une accentuation en soirée pendant ces périodes de grand froid" explique Stéphanie Galas, chef de service du pole urgence de l'association.

Hébergement et santé

Chaque jour, les bienfaiteurs de l'AIEM rencontrent 17 à 22 personnes. Le travail se fait en collaboration avec d'autres organisations telles que la fondation Abbé Pierre ou Médecins du Monde. "On accompagne les gens en grande précarité vers des hébergements d'urgence" en appelant le 115, "néanmoins, les places ne sont pas toujours disponibles" admet Stéphanie Galas. L'orientation vers les soins est également une part importante de cette accompagnement, pour un public qui est en malheureusement très éloigné.

Et si la crise sanitaire a obligé les une et les autres à adapter leurs interventions avec les gestes barrières, les actions n'ont pour autant jamais cessé, même durant les différentes périodes de confinement. Les colis de Noël distribués cette année comportaient d'ailleurs des masques et du gel hydroalcoolique.